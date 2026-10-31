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Bekçilik başvuru takvimi EGM son duyurular 2026: Bekçilik alımı duyurusu yayımlandı mı, ne zaman yapılacak?

Bekçilik başvuru takvimi EGM son duyurular 2026: Bekçilik alımı duyurusu yayımlandı mı, ne zaman yapılacak?

12:39, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:39, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bekçilik başvuru takvimi EGM son duyurular 2026: Bekçilik alımı duyurusu yayımlandı mı, ne zaman yapılacak?

Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen binlerce adayın 2026 yılı yeni dönem alımına ilişkin bekleyişi sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak yeni alım ilanını yakından takip ederken, başvuru takviminin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Özellikle güncellenen şartlar ve olası kontenjan bilgileri adayların gündeminde yer alıyor. Yeni dönem için resmi başvuru ilanının yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve adaylarda aranacak şartlar netleşecek. Peki 2026 Bekçilik başvuruları başladı mı, yeni bekçi alımı yapılacak mı? Bekçilik başvuru şartları neler, yaş ve eğitim kriterleri değişti mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

2026 yılında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek yeni alım duyurusuna odaklandı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte bekçilik başvuru tarihleri, kontenjan sayısı ve adaylarda aranacak şartlar daha fazla araştırılmaya başladı. Adaylar özellikle yeni dönemde alım yapılıp yapılmayacağını ve başvuruların hangi tarihlerde alınacağını öğrenmek istiyor. Bekçilik sürecinde uygulanacak şartlar ve başvuru takvimi resmi ilanla birlikte kesinlik kazanacak. Peki 2026 bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak? Yeni dönemde bekçi olmak isteyenlerde hangi şartlar aranacak? İşte 2026 Bekçilik başvurusu hakkında merak edilenler...

2026 yılında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapmak isteyen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek yeni alım duyurusuna odaklandı. Eylül ayına girilmesiyle birlikte bekçilik başvuru tarihleri, kontenjan sayısı ve adaylarda aranacak şartlar daha fazla araştırılmaya başladı. Adaylar özellikle yeni dönemde alım yapılıp yapılmayacağını ve başvuruların hangi tarihlerde alınacağını öğrenmek istiyor. Bekçilik sürecinde uygulanacak şartlar ve başvuru takvimi resmi ilanla birlikte kesinlik kazanacak. Peki 2026 bekçi alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak? Yeni dönemde bekçi olmak isteyenlerde hangi şartlar aranacak? İşte 2026 Bekçilik başvurusu hakkında merak edilenler...

2026 YENİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU ALINACAK MI?

2026 yılı dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına ilişkin resmi başvuru kılavuzu ve ilan takvimi Eylül 2026 itibarıyla henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulmamıştır. Ancak İçişleri Bakanlığı ile EGM ihtiyaç planlamaları doğrultusunda yeni kadro ihsaslarının gerçekleşmesi ve alım ilanının yıl bitmeden PAAIS (pa.edu.tr) üzerinden ilan edilmesi beklenmektedir. Resmi ilan yayımlandığı anda başvuru tarihleri, il kontenjan dağılımları ve sınav takvimi netlik kazanacaktır.

2026 YENİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU ALINACAK MI?2026 yılı dönemi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına ilişkin resmi başvuru kılavuzu ve ilan takvimi Eylül 2026 itibarıyla henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulmamıştır. Ancak İçişleri Bakanlığı ile EGM ihtiyaç planlamaları doğrultusunda yeni kadro ihsaslarının gerçekleşmesi ve alım ilanının yıl bitmeden PAAIS (pa.edu.tr) üzerinden ilan edilmesi beklenmektedir. Resmi ilan yayımlandığı anda başvuru tarihleri, il kontenjan dağılımları ve sınav takvimi netlik kazanacaktır.

BEKÇİLİK ŞARTLARI DEĞİŞTİ!

Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım şartları değişti. Askerlik ve ikamet koşulu öne çıktı. Adaylarda en az lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ila 31 olarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri nedenlerle emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerin ortaya çıkması halinde bu süre, vali onayıyla en fazla 56 saate kadar artırılabilecek. Belirtilen durumların ortadan kalkmasıyla, fazla çalışılan süreler personelin istirahat süresine eklenecek. Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Ancak olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık ve mevsim koşulları ve benzeri durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerinde, Bakan onayıyla bu zaman dilimi dışında da çalıştırılabilecek.

BEKÇİLİK ŞARTLARI DEĞİŞTİ!Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım şartları değişti. Askerlik ve ikamet koşulu öne çıktı. Adaylarda en az lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ila 31 olarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi. Personel yetersizliği, görev yoğunluğu ve benzeri nedenlerle emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerin ortaya çıkması halinde bu süre, vali onayıyla en fazla 56 saate kadar artırılabilecek. Belirtilen durumların ortadan kalkmasıyla, fazla çalışılan süreler personelin istirahat süresine eklenecek. Günlük çalışma saatleri, esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak şekilde düzenlenecek. Ancak olağanüstü hal, terör, toplumsal olaylar, doğal afet, salgın hastalık ve mevsim koşulları ve benzeri durumlarda güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk hallerinde, Bakan onayıyla bu zaman dilimi dışında da çalıştırılabilecek.
Başlıklar :BekçilikegmBekçilik Başvurusu
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