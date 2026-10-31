299 bin yatırımcıya 97,3 milyar lira ödeme yapıldı

Yatırım fonlarının tasfiye sürecinde ilk ara ödemeler dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki 7 fonda 235 bin 705 yatırımcıya 29,3 milyar lira ödenirken, olağan tasfiyelerle birlikte 100 fonda 299 bin 464 yatırımcıya yapılan toplam ödeme 97,3 milyar liraya ulaştı. Fon tasfiyelerinde ara ödemeler başladı. TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 27 Ekim tarihli kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ödemeler dün itibarıyla yatırımcıların hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu kapsamda 7 fonda 235 bin 705 yatırımcıya toplam 29,3 milyar lira ödeme yapıldı.

100 FONA 97 MİLYAR LİRA

Önceki süreçte A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy yönetim şirketlerinin oluşturduğu olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 63 bin 759 yatırımcıya 68 milyar lira ödendi. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki ödemelerin de başlamasıyla birlikte, 30 Ekim itibarıyla olağan ve olağanüstü tasfiyelerde toplam 100 fonda 299 bin 464 yatırımcıya yapılan ödeme 97,3 milyar liraya ulaştı.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA ÖNCELİK

Ara ödemelerde, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak bir yöntem izlenecek. Para piyasası fonlarından başlanarak fon katılma payı daha düşük olan yatırımcılardan daha yüksek tutarda pay sahibi olanlara doğru ilerleyen bir ödeme planı uygulanacak. Yetkili kurumların denetimleri sonucunda haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcılar ise ara ödeme kapsamı dışında tutulacak. Ödemeler, 7596 Sayılı Kanun ve SPK'nın 76/1903 Sayılı kararı çerçevesinde sürdürülecek.

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