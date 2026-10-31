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Türk dünyasında ayrılığa yer yok

Türk dünyasında ayrılığa yer yok

Nur Banu Aras, Oğuzhan Ürüşan
04:00, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 04:04, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türk dünyasında ayrılığa yer yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur” mesajını verdi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. zirvesi Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldığı toplantıda birlik mesajı verdi: “Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz” dedi. Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Dün ve bugün verdiğimiz aile fotoğrafı, hem geçmişimize duyduğumuz sadakatin hem de ortak geleceğimizi birlikte inşa etme irademizin sembolü olmuştur.”

DÖNEM BAŞKANLIĞI TÜRKİYE'YE GEÇTİ

“Zirvemizin temasını merhum İsmail Gaspıralı’dan ilhamla ‘Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik’ olarak belirledik. Bize göre dilde birlik, ortak hazinemizi yaşatmak, geliştirmek ve birbirimizi aracısız anlayabilmektir. Fikirde birlik, ortak hedefler etrafında kenetlenmek ve müşterek bir strateji geliştirebilmektir. İşte birlik ise sözümüzü eyleme, irademizi esere, kararlarımızı neticeye dönüştürebilmektir. Bu anlayışla Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını bugün Azerbaycan’dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla Teşkilatımız adına tebriklerimi iletiyorum.”

AYRILIĞA, GAYRILIĞA YER YOK

“Aile ve Kadın Konseyi Yüksek Onur Kurulu’nun ilk toplantısının eşim Emine Erdoğan’ın himayesinde yapılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan’ın çalışmalarımıza sunduğu katkıları da takdirle karşıladığımızı vurgulamak istiyorum. Serdar kardeşimin dinamik liderliğinde Türkmenistan’ı en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimizde görmeyi temenni ediyoruz.”

ERMENİSTAN’LA TEMASLARA DESTEK

“Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir Güney Kafkasya, bölge ülkeleriyle birlikte bütün Türk dünyasına önemli fırsatlar sunacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan ile yürüttüğü temasları destekliyor, kalıcı barış için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Bölgemizde yaşanan ihtilafların hiçbir tarafa kazanç getirmediği gibi küresel ekonomi, ticaret ve enerji piyasaları üzerinde ağır sonuçları olmaktadır. İran ile son dönemde tekrar artan tansiyonun silahlar yerine diplomasiye tahvil edilmesi temennimizdir.”

FİLİSTİN’DE DAHA FAZLA ÇABA GÖSTERMELİYİZ

“Kanayan yaramız olan Filistin meselesinin adil çözümü için Türk devletleri olarak daha fazla çaba göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar çalışmalarının bir an evvel başlatılması için gerekli katkıyı sağlamalıyız. 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz.”

MİLLÎ HASSASİYETLERİ GÖZETME VURGUSU

“Her üyemizin millî hassasiyetlerini gözeterek ortak çıkarlarımızı büyütmeliyiz. Türk dünyasını güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürebiliriz. Trans-Hazar-Doğu-Batı Orta Koridoru stratejik bir hattır. Siber güvenlik mutabakatının imzalanmasını, ortak uydu projesinin hızlandırılmasını bekliyoruz. Dijital ticaret platformuyla pazarlarımızı buluşturabiliriz. Büyük Türk dili modeline tüm üyeler katkı sunmalı. Yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ilerleteceğiz. 11-12 Kasım’da Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne katılımınızı bekliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir süre sohbet etti.

Liderlerle bir araya geldi

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ve KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile ayrı ayrı görüştü ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’u kabul etti. Görüşmelerde ülkeler arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Erhürman ile görüşmesinde her zaman KKTC’nin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Oğuzhan Ürüşan, Nur Banu Aras.
Oğuzhan Ürüşan, Nur Banu Aras.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailemizde ihtilafa yer yok

Başlıklar :DiplomasiPolitikasiyasetrecep tayyip erdoğan
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