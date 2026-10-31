Türk dünyasında ayrılığa yer yok
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 31 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
En düşük emekli aylığında dört formül
En düşük emekli aylığının altı ayda bir enflasyon oranına göre artırılması uygulamasının yerine daha sürdürülebilir bir model üzerinde duruluyor. Bu kapsamda asgari ücretin baz alınması, gelir tamamlama desteği, kök aylıkların yeniden düzenlenmesi ve bütçe olanaklarına göre artış yapılması seçenekleri değerlendiriliyor.
Türk dünyasında ayrılığa yer yok
Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. zirvesi Ankara’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldığı toplantıda birlik mesajı verdi: “Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz.”
Galatasaray farka koştu
TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında Galatasaray rüzgarı esti. Süper Lig'in 10. hafta açılış maçında Konya ekibine konuk olan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Cimbom'a zaferi Osimhen, Yunus, Batrakov ve Leao'nun attığı goller getirdi.