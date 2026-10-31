Ağaç kıyımına çuvallı kamuflaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eyüpsultan–Bayrampaşa Tramvay Hattı projesi güzergâhındaki ağaç katliamına devam ediyor. Daha önce tarihi 7 çınarın kesildiği bölgede yeniden kesim yapıldı. Aynı caddedeki son çalışmalarda 4 ağaç daha katledildi. İBB’nin “taşınacağını” açıkladığı ağaçlardan geriye yalnızca kökleri kaldı. Ekipler, kesilen ağaçların köklerini taş dolu çuvallarla örterek gizlemeye çalıştı. İBB, yeni kesimlere ilişkin de herhangi bir açıklama yapmadı.

İL ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ İBB’Yİ YALANLAMIŞTI

İBB, 168 çınarı ilgilendiren süreçte ağaçların taşınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden izin alındığını açıklamıştı. Ancak Yeni Şafak’a bilgi veren İl Müdürlüğü yetkilileri, “Kendilerine danışılmadığı ve belediyenin kendi tasarrufuyla hareket ettiği” bilgisini vererek İBB’yi yalanlamıştı. Gezi Parkı’nda “ağaçlar kesilecek” bahanesiyle hukuksuz protesto gösterileri düzenleyip şehri savaş alanına çeviren çevrelerin, Eyüpsultan’daki ağaç katliamına tepkisiz kalması dikkat çekiyor.

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