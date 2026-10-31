500 milyon liralık klasik oto vurgunu

İstanbul ve İzmir'de faaliyet yürüten şebekenin, koleksiyon değeri yüksek klasik ve antika araçların şasi numaralarını, Türkiye'de tescilli, ekonomik değeri daha düşük, kullanım dışı araçların şasi numaralarıyla değiştirdiği belirlendi.

500 MİLYON LİRA VURMUŞLAR

İşlem şöyle gerçekleşiyor: Önce Türkiye’de âtıl halde yatan aracın noterde satışı yapılıyor. Ardından change işlemine geçiliyor. Araçların tescil bilgilerindeki uyumsuzluk, TMMOB Makina Mühendisleri Odası’na bağlı bazı mühendislerce düzenlenen usulsüz “araç teknik tespit raporu” ile gideriliyor. Change edilen “1967 model Mercedes-Benz 250 SL” araç için düzenlenen rapora ulaşıldı. “Aracın şasi numarasının kaput altındaki perçinli etikette yazan rakam olduğu, tescil belgelerine sehven başka numara yazılmış olabileceği” belirtilen raporda, “odaya bağlı teknik görevli tarafından imalatçı verileri baz alınarak gerçekleştirilen inceleme sonucu, araç evraklarının bu şekilde düzenlenmesi” istendi. Ardından araca, aynı notere ibraz edilen bu raporla tescil belgesi alındı. Bu yolla change edilen 61 araç, üçüncü şahıslara satılarak 500 milyon liralık vurgun yapıldı.

6 İLDE BASKIN: 37 GÖZALTI

Operasyon için dün sabah düğmeye basıldı. İstanbul, Batman, Gaziantep, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ile "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından gözaltı kararı verilen 37 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda motor ve şasi numaraları değiştirilen 61 klasik otomobile de el konuldu.

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