Akılları CHP'de kaldı

Kurultay hazırlıklarının sürdüğü partide, CHP'den gelen üye ve delegelerin motivasyonunu korumak amacıyla "CHP'yi bir gün mutlaka alacağız" mesajı veriliyor. Eski partilerinden koparak yeni oluşuma katılan kadroların siyasi hedeflerinin henüz değişmediği, parti içindeki "Gönlümüz de, aklımız da CHP'de" değerlendirmelerine de yansıyor. CHP'yi yeniden kazanma söylemi, bu kadroların partiye bağlılığını ve motivasyonunu koruma çabası olarak değerlendiriliyor. Yeni Parti, kurultay öncesinde genel başkanlık seçimi için üyelerin katılımıyla ön seçim yapmaya hazırlanıyor. Genel başkanlık ön seçimi 8 Kasım'da gerçekleştirilecek. Olağan Kurultayı ise 14-15 Kasım'da yapılacak.

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