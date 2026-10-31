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Dönüşüme yüzde 0,38 pay ayırmış

Dönüşüme yüzde 0,38 pay ayırmış

Muhammed Vefa Yürekli
04:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Dönüşüme yüzde 0,38 pay ayırmış
Ayşegül Ovalıoğlu

Bakırköy’deki 11 bin 341 binanın 8 bin 758’i kentsel dönüşüm bekliyor. Ancak Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu yönetimindeki belediye, 8 milyar 102 milyon liralık 2027 bütçesinden Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne yalnızca 30 milyon 790 bin lira ayırdı. Böylece dönüşümün bütçedeki payı yüzde 0,38’de kaldı.

İstanbul Bakırköy’de 11 bin 341 binanın 8 bin 758’i kentsel dönüşüm bekliyor. Ancak CHP’li Bakırköy Belediyesi, 2027 bütçesinde dönüşüme sınırlı kaynak ayırdı. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu yönetimindeki belediyenin 8 milyar liralık bütçesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne ayrılan ödenek yalnızca 30 milyon 790 bin lira oldu. Bu rakam, toplam bütçenin yüzde 0,38’ine karşılık geldi.

HER 4 BİNADAN 3’Ü DÖNÜŞÜM BEKLİYOR

Mevcut bina sayısı ile dönüşmesi gereken yapıların oranı, Bakırköy’ün depreme hazırlık ihtiyacının boyutunu ortaya koyuyor. İlçedeki yapıların yüzde 77,2’sinin, başka bir ifadeyle her 4 binadan 3’ünün dönüşüm beklediği tabloda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne 30 milyon 790 bin lira ayrılması, belediyenin bütçe önceliklerini tartışmaya açtı. Olası depreme karşı hazırlık çalışmalarında görev alan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’nün bütçesi de 55 milyon 876 bin lira olarak belirlendi. Bu tutarın, 8 milyar liralık belediye bütçesindeki payı ise yüzde 0,7’de kaldı.

235 MİLYON LİRA NEREDE

Bakırköy Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ramazan Denli, bütçe görüşmelerinde kaynak dağılımını eleştirdi. 2025 yılı faaliyet raporundaki hesaplara dikkat çeken Denli, gider kalemlerinin toplamının 3 milyar 654 milyon lira olmasına rağmen genel toplamın 3 milyar 419 milyon lira gösterildiğini belirterek 235 milyon liralık farkın açıklanmasını istedi. Yedek ödeneğin bir tabloda 235 milyon lira, diğerinde ise sıfır olarak gösterildiğini vurguladı.

Savcı 40 kişiye tutuklama istedi

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Bakırköy Belediyesi’ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturmada gözaltına alınan 63 şüpheliden 40'ı tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Başlıklar :BakırköyAyşegül Ovalıoğlukentsel dönüşüm
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