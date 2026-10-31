Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti
04:00, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında “kara para aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma nedeniyle Yeni Parti'den istifa etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıgül, “Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğinden istifa ediyorum” dedi. Sarıgül'ün istifasıyla Yeni Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 90'a geriledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ise dün 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçleri şüphelilerden 10'unu gözaltına aldı, birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
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