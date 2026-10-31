Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti

Dönüşüme yüzde 0,38 pay ayırmış

Bakırköy’deki 11 bin 341 binanın 8 bin 758’i kentsel dönüşüm bekliyor. Ancak Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu yönetimindeki belediye, 8 milyar 102 milyon liralık 2027 bütçesinden Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne yalnızca 30 milyon 790 bin lira ayırdı. Böylece dönüşümün bütçedeki payı yüzde 0,38’de kaldı.