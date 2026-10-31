Tavan arasında balya balya dolar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, geçmişte örgütün finans yapılanmasında sözde eyalet imamı, bölgeci, bölge hadimi ve bölge talebe mesulü olarak sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü için adli işlem gören ByLock kullanıcısı 12 FETÖ’cünün güncel yapılanmada yeniden görevlendirildikleri belirlendi. Geçmişten irtibatlı oldukları esnafla yeniden irtibat kurup para toplamaya başlayan FETÖ’cülerin yakalanması için operasyon düzenlendi. İstanbul, Aydın ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden 10’u yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, toplam değeri 12 milyon 852 bin lira olan nakit para ve altın ele geçirildi. Para ve altınlar tavan aralarında ve bazaların altında bulundu. Balya balya döviz ve altın külçelerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan FETÖ’cülerin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorguları sürüyor.

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