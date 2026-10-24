15 Temmuz gecesi Türkmenlere katliam: 'Erdoğan' diyeni öldürdüler

Şam Türkmenleri, 14 yıllık Esad-Baas diktasında şahit oldukları soykırımı anlattı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Şam’daki acımasız kuşatma döneminde yıllarca bedel ödediklerini aktaran Suriye Türkmenlerinden Nizar Sohta “Şu an hemen hemen her evin, binanın bahçesinde şehit naaşı var. Bir gece baskınıyla 370 masum sivili katlettiler. İki evladımı ellerimle bahçeme gömdüm. Türkiye’ye olan sevgimizi bildikleri ve ana vatanımıza güçleri yetmediği için bizi kolay intikam aracı olarak görüyorlardı. Elbette Arap, Kürt kardeşlerimiz de çok ağır bedeller ödedi. Ancak hem Esad’ın hem de Nusayri askerler ve subaylarının Türkmenlere bir başka nefretleri vardı. Esad dönemi bizim için kâbustu” diye konuştu.

GECE YARISI GELİP AYNI AİLEDEN 5 KİŞİYİ GÖTÜRDÜLER

Abdurrahman Dahir (24) 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ’nün darbe girişiminin duyulmasıyla Esad askerleri silah sıkarak “Erdoğan’dan kurtulduk” naraları atmaya başladığını söyledi. İranlı milisler de bu kutlamalara destek verdi. Ancak gece yarısı darbenin başarısız olduğunun açıklanmasıyla sevinenler bu sefer üzülerek Türkmenlerden intikam almaya kalktılar.

Abdurrahman Dahir “Askerler gece yarısı evimize gelip 4 kardeşimle babamı götürdü. ‘Darbenin başarısız olmasına sevindiniz, size bir ders verelim ki tüm Türkmenler ibret alsın’ dediler. Babamı ‘Türk’ diye işkence ederek öldürdüler ve naaşını yaktılar. Bunu yapanlar devrim sonrası suçunu itiraf etti. Kardeşlerim Ahmet (22) ve Halil (20) ise Sednaya’da şehit oldu. Diğer ikisinden ise hiç haber alamadık. Ailemizde toplam 14 şehit var” diye konuştu.