Gizli rapor ertesi gün Zaman’da çıktı

FETÖ’cü savcı ve polislerin 2011 yılındaki ‘Şike Kumpası’na ilişkin ilişkin soruşturmada TFF eski Başkanı Lütfi Arıboğan hakkında hazırlanan iddianame, örgütün o süreçte TFF’yi nasıl bir aparata dönüştürdüğünü ortaya koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenen Arıboğan’ın, FETÖ’cü gazeteci Mehmet Baransu ile yakın ilişkide olduğunu ortaya koydu. İddianamede sportif soruşturmayı yöneten Arıboğan’ın, Baransu ile defalarca görüştüğü, aralarında bilgi ve belge alışverişi olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE O RAPORLA MENEDİLDİ

İddianameye giren dönemin TFF Etik Kurulu Başkanı olan Oğuz Atalay verdiği ifade, FETÖ’cü savcı ve polislerin şike soruşturmasının hem TFF hem basın hem de UEFA ayağını nasıl yönlendirdiğini ortaya koydu. O dönem TFF Etik Kurulu tarafından hazırlanan ve UEFA’ya gönderilen raporu daha sonra FETÖ’cü olduğu ortaya çıkan polis tarafından hazırlanan fezlekeyi dikkate alarak yazdıklarını anlatan Atalay, UEFA’nın Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’nden bu raporu dikkate alarak menettiğini ifade etti.

KOZMİK ODA KURMUŞLAR

Atalay ifadesinde şunları ifade etti: “3 Temmuz’dan bir süre sonra federasyona bazı evraklar gelmiş, bu evraklar kurulumuza havale edildi ve kozmik oda adı verilen bir odaya fiziken koyuldu, buradan evrak çıkarmak ve evrakla girmek yasaktı, biz kurul olarak o odada çalışır not alır çıkardık, çünkü savcılığında gizlilik kararı vardı. Kurulumuz incelemesini sürdürürken tamamının polis fezlekesi olduğunu fark ettik. Rapor hazırlayabilmek için suçlanana kişilerin savunmalarının alınması gerekiyordu ancak bu isteğimiz yönetim tarafından gizlilik kararı belirtilerek reddedildi. Raporu gizlilik kararı kalktıktan sonra hazırlama konusundaki isteğimizi de Arıboğan'a ilettik ancak kendisi UEFA'nın raporu beklediğini ve önümüzdeki yıl şampiyonlar ligine hangi takımın gönderileceği konusunda karar vereme zorunluluğu olması sebebiyle gizlilik kararını beklemeden raporu hazırlanmasını istemişti, yine federasyonunu sorumlu yetkilileri de bu şekilde görüş bildirdiler, bu noktada eldeki polis fezlekesini baz alarak bir çalışma yaptık.”

RAPORU GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM

“Bu rapor bu nihai bir rapor değildi polis fezlekesinin bir özetiydi ve polisin görüşünü yansıtıyordu. Bu rapor üç nüsha olarak hazırlandı. Birisini şahsen zarf içinde mühürleyerek kasama koydum, diğer ikisini yönetime ilettik, ancak bir sonraki gün söz konusu raporumuzun Zaman Gazetesi'ne çıktığını hayretle müşahede ettik, gizlilik kararına rağmen raporun yayınlanmasına şaşırdık, o noktada basında çok fazla manipülatif haberler yer aldı. Hazırladığımız bu rapor sonucu federasyon herhangi bir karar vermedi, yani ilgililere ceza vermedi, yalnızca bu raporu UEFA nezdinde kullanarak Fenerbahçe'nin şampiyonlar ligine katılmamasına karar verdi.”