200 bin dolar vereceksin Kürdo!

Bakırköy Belediyesi’nde ruhsat almak isteyen bir kuaförün karşılaştığı rüşvet pazarlığı, tehdit ve hakaretlere uzanan süreci ortaya çıkardı. Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül’ün kendisini “Gökhan” olarak tanıtarak 200 bin dolar istediği, parayı ödemeyi kabul etmeyen esnafın ise Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün ırkçı hakaretlerine maruz kaldığı tanık ifadesine yansıdı. Rüşvet baskısına şahit olan A.Y., Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na tanık sıfatıyla ifade verdi. İlçede kuaför dükkânı açan arkadaşı R.B. ile ruhsat işlemleri için belediyeye gittikleri bilgisini veren A.Y., ruhsat bölümünde dosyanın Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’de olduğu söylenince randevu alıp Akyüz’le görüştüklerini anlattı.

RUHSAT TARİFESİ: 200 BİN DOLAR

Akyüz’ün kendilerini Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül’e yönlendirdiğini söyleyen A.Y., Gül’ün kuaför arkadaşından 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) istediğini kaydetti: “Ali Rıza Akyüz’den randevu alarak yanına gittik. Kendisini Gökhan olarak tanıtan Erkan Gül de oradaydı. Akyüz bize Erkan Gül’le konuşmamızı söyledi. Benim aracımla 3 kişi yola çıktık. Seyir halindeyken Erkan Gül, Bakırköy Adliyesi’nde işi olduğunu söyledi. Araç içerisinde Erkan Gül, ruhsat için 200 bin dolar ödemeniz gerektiğini söyledi. R.B. kabul etmedi ve tartışma başladı. Daha sonra biz adliyenin önünde ayrıldık.”

EVRAKLARI FIRLATIP ODADAN KOVDU

“Sonraki süreçte R.B., Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Sedat Mumcuoğlu ve ben ruhsat için yine Ali Rıza Akyüz’ün yanına gittik. Akyüz, R.B.’ye ‘Sen burnunun dikine çok gidiyorsun, bu işleri bilmiyorsun. Benim yanıma muhtarı niye getirdin? Ben sana bir tutanak tutayım da gör, seni rezil edeceğim, Allah’ın Kürdosu’ şeklinde tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ederek elindeki evrakları fırlatıp bizi odadan kovdu. Daha sonra arkadaşımın iş yeri mühürlendi.”

EŞİ VE ÇOCUKLARIYLA TEHDİT ETTİ

“Belediye Başkan Yardımcısı Abdülhamit Pehlivan’la görüşmek için belediyeye gittik. Önce Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu’nun odasına girdik. Erkan Gül de oradaydı. Gül, R.B.’ye ‘Hakkındaki her şeyi biliyorum. Karını, çocuklarını, oturduğun yeri biliyorum. Ali Rıza Akyüz’ün kardeşleri sana çok kızgın, kendini affettir. Televizyonda canlı yayına bağlanıp ‘Benden böyle bir şey istemediler’ deyip kendini affettir’ dedi. Odadan çıktıktan sonra Pehlivan’ın odasına geçtik. Pehlivan, ‘Eksiklerinizi tamamlayın, ben size gerekli izinleri vereceğim’ dedi. Fakat yine iş yeri açma ruhsatı verilmedi.”

ERKAN GÜL FİRARİ

Bakırköy’deki rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutuklu yargılanıyordu. 3 Eylül’deki ara kararda tahliye edilen Akyüz, önceki günkü rüşvet operasyonunda tekrar gözaltına alındı. İlçe esnafından rüşvet aldığı iddiası nedeniyle hakkında gözaltı kararı bulunan Meclis Üyesi Erkan Gül ise yurt dışında.

Gündem

Bakırköy’de milyonluk rüşvet çarkı

Gündem

İstanbul’da tütün kaçakçılığı operasyonu: 23 milyon değerinde kaçak ürün ele geçirildi