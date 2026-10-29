Yeni Parti’de delege krizi
, Perşembe04:00, 29/10/2026
Yeni Şafak
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Yeni Parti’de üye katılımlı kurultay süreci, parti içi tartışmaları derinleştirdi.
Üye sayısını ve aidat gelirlerini artırmayı hedefleyen yöntemin örgütlerde ayrışmalara yol açtığı öğrenildi. Genel Başkan Özgür Özel’in milletvekilliği sözü verdiği belirtilen bazı isimlerin delege listelerine dahi girememesi tepkilere neden oldu. Özel’in kurultaylarda kaybeden adayların yönetim kurullarına alınması yönündeki talimatı da eleştirileri artırdı. Öte yandan partinin genel başkanlık ön seçimini 8 Kasım'da, büyük kurultayını 14-15 Kasım tarihlerinde yapacağı açıklandı.
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