Yeni Parti’de delege krizi

Önce vahdet sonra hakimiyet

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı. Ümmet birliği vurgulanan konferansta, İslam alimleri arasında ortak strateji oluşturulması ve kurumların iş birliği içinde hareket etmesi çağrısı yapıldı. İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, birliğin güçlü bir toplumsal ve siyasi yapının ön şartı olduğunu vurguladı: Vahdet olmadığı takdirde hakimiyet olmaz.