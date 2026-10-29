İstanbul dahil 29 il için yağış uyarısı

Muğla’da etkili olan kuvvetli yağış, Dalaman ve Bodrum’da su baskınlarına neden oldu. Dalaman’da Tersakan Deresi’nin taşması sonucu çevredeki evler, iş yerleri, sanayi sitesi ve tarım arazileri su altında kaldı. Su birikintileri nedeniyle Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolu trafiğe kapatıldı. Taşkında zarar gören araçlar çekicilerle bulundukları yerden alınırken, Köyceğiz-Ortaca Karayolu'nun Kocabel mevkisinde meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı. Yola düşen kaya ve toprak parçalarını temizlemek için ekipler çalışma başlattı.

HAMİLE KADIN EVİNDE MAHSUR KALDI

Bodrum’da da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Bitez Mahallesi’nde bir ev, Eskiçeşme Mahallesi’nde bir ev ile Gölköy ve Konacık mahallelerindeki iki iş yerini su bastı. Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi’nde evinde mahsur kalan hamile kadın, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle sedyeyle tahliye edildi. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bugün şiddetli yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Adana, Antalya, Mersin ve Muğla için ‘turuncu’, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 25 il için ‘sarı’ kodlu yağış uyarısı yaptı. İstanbul’un tüm ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış bekleniyor. Sarı kodlu uyarı yapılan diğer iller arasında İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Hatay, Aydın, Balıkesir ve Şanlıurfa da bulunuyor. Turuncu kodlu uyarı verilen Antalya’nın Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer aşırı yağış tahmin ediliyor. Muğla’nın Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçelerinde de kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.

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