Terörsüz Türkiye tam rotasında

28’inci Yasama Dönemi’nde Meclis Başkanlığı’na 4 bin 3 kanun teklifi sunulduğunu bildiren Kurtulmuş, Genel Kurul gündemine alınan 264 tekliften 142’sinin kanunlaştığını belirtti. TBMM’nin tasarruf çalışmalarını anlatan Kurtulmuş, 2023’ten bu yana 2,5 milyon kilovatsaat elektrik, 300 bin metreküp doğal gaz ve 20 bin ton su tasarrufu sağlandığını açıkladı. Kurtulmuş, bu tasarrufun yıllık karşılığının yaklaşık 125 milyon lira olacağını ifade etti.

CİDDİ MESAFE ALINDI

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de bilgi veren Kurtulmuş, “Süreç başarıyla üstün bir koordinasyon rotasında devam ediyor” dedi.Meclis’te oluşturulacak İzleme Komisyonu’nun 3 önemli görevinin olacağını bildiren Kurtulmuş, “Kanunun uygulanmasını takip etmek, silahsızlanma ve fesih sürecini izlemek, dosya bazlı kararları takip etmek ve ihtiyaç duyulması hâlinde yasal düzenlemelere ilişkin çalışmaları sürdürmek” diye konuştu. Terörsüz Türkiye çerçevesinde ciddi mesafe alındığını ifade eden Kurtulmuş, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve PYD’nin entegrasyona katkı sunması, hem Suriye’yi rahatlatmış hem de Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasına imkân sağlamıştır. Kuzey Irak’ta ise silahların devredilmesi sürecinin başlaması aşamasına geçilmektedir” ifadelerini kullandı.

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