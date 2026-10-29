SPK’dan üç hisse için daha suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen fon soruşturması genişlemeye devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da PASEU (Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.), SELEC (Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.) ve MANAS (Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.) koduyla işlem gören hisseleri inceledi. Hisse senetlerindeki şüpheli hareketler nedeniyle toplam 86 suç duyurusu kararı aldı.

PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLAMASI

Kurul, söz konusu kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107'nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında adli işlem tesis edilmesini istedi. Suç duyurularının 24’ü PASEU, 37’si SELEC, 25’i ise MANAS paylarındaki hareketlerle ilgili olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturmada gözaltına alınan TERA Yatırım Yöneticisi Hakan Gövdere ile Ral Yatırım Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir tutuklandı. TERA Yatırım Finans Grup Direktörü Elif Özüş ve TERA Yönetim Kurulu Başkan Asistanı Elif Değerli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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