Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Eyüpsultan’da çöp krizi kapıda

Eyüpsultan’da çöp krizi kapıda

Muhammed Vefa Yürekli
04:00, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Eyüpsultan’da çöp krizi kapıda
Eyüpsultan.

CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin temizlik araçlarının kira bedellerini ödemediği iddia edildi. Alacaklarını tahsil edemeyen şirket yetkilileri, önceki akşam garaja gelerek araçların anahtarlarını topladı. Büyük çöp kamyonları garajdan çıkamazken çöpler küçük araçlarla toplandı.

CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin kullandığı temizlik araçlarının kira bedellerini ödemediği, bu nedenle şirket yetkililerinin önceki akşam belediyeye gelip araçlarının anahtarlarını topladığı iddia edildi. Araçlar dün garajdan çıkamadı. Belediyenin temizlik hizmetinde kullanılan kiralık araçların devre dışı kalması, ilçede çöp toplama hizmetinin aksayacağı endişesine neden oldu.

ÇÖPLER KÜÇÜK ARAÇLARLA TOPLANDI

İddiaya göre, temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların kira ödemeleri uzun süredir yapılmadı. Alacaklarını tahsil edemeyen araç kiralama şirketinin yetkilileri, önceki akşam garaja gelerek araçların anahtarlarını topladı. Yetkililerin anahtarları alıp gitmesinin ardından araçların temizlik için sahaya çıkarılamadığı öne sürüldü. Dün garajda çekilen görüntülerde araçların yan yana beklediği görüldü. Büyük çöp toplama ve temizlik araçlarının faaliyet göstermediği ilçede çöpler ise ufak araçlarla toplandı. Bu araçlar yokuşu olan sokaklara giremedi.

1 SENEDİR ÖDEME YAPILMADIĞI İDDİASI

Ödeme sorununun belediye, temizlik hizmetini üstlenen firma ve araç kiralama şirketi arasındaki hangi yükümlülüklerden kaynaklandığı açıklığa kavuşmadı. İddialar, belediyenin yüklenici firmaya 1 senedir ödeme yapmadığı yönünde.


Yeni Parti'de işler karıştı: Adaylık için acil 'Zoom zirvesi' ve 'sessizlik' talimatı
Gündem
Yeni Parti'de işler karıştı: Adaylık için acil 'Zoom zirvesi' ve 'sessizlik' talimatı
Aradığını bulamayan geri dönecek
Gündem
Aradığını bulamayan geri dönecek
Yeni Partili Kadıköy Belediyesi CHP'lileri tuvaletin yanına attı
Gündem
Yeni Partili Kadıköy Belediyesi CHP'lileri tuvaletin yanına attı
CHP'den 5 milyonu kaçırdılar hem de alay ettiler: 'Çay parası lazımsa ısmarlayalım'
Gündem
CHP'den 5 milyonu kaçırdılar hem de alay ettiler: 'Çay parası lazımsa ısmarlayalım'

Başlıklar :Eyüpsultan Belediyesichphizmet
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026