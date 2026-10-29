Eyüpsultan’da çöp krizi kapıda

CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nin kullandığı temizlik araçlarının kira bedellerini ödemediği, bu nedenle şirket yetkililerinin önceki akşam belediyeye gelip araçlarının anahtarlarını topladığı iddia edildi. Araçlar dün garajdan çıkamadı. Belediyenin temizlik hizmetinde kullanılan kiralık araçların devre dışı kalması, ilçede çöp toplama hizmetinin aksayacağı endişesine neden oldu.

ÇÖPLER KÜÇÜK ARAÇLARLA TOPLANDI

İddiaya göre, temizlik hizmetlerinde kullanılan araçların kira ödemeleri uzun süredir yapılmadı. Alacaklarını tahsil edemeyen araç kiralama şirketinin yetkilileri, önceki akşam garaja gelerek araçların anahtarlarını topladı. Yetkililerin anahtarları alıp gitmesinin ardından araçların temizlik için sahaya çıkarılamadığı öne sürüldü. Dün garajda çekilen görüntülerde araçların yan yana beklediği görüldü. Büyük çöp toplama ve temizlik araçlarının faaliyet göstermediği ilçede çöpler ise ufak araçlarla toplandı. Bu araçlar yokuşu olan sokaklara giremedi.

1 SENEDİR ÖDEME YAPILMADIĞI İDDİASI

Ödeme sorununun belediye, temizlik hizmetini üstlenen firma ve araç kiralama şirketi arasındaki hangi yükümlülüklerden kaynaklandığı açıklığa kavuşmadı. İddialar, belediyenin yüklenici firmaya 1 senedir ödeme yapmadığı yönünde.

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