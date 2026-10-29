Mesele Netanyahu değil İsrail

Süper Lig'e teknik adam dayanmıyor





Süper Lig’de her sezonun ilk haftalarında yaşanan teknik direktör kıyımı bu sezon da Süper Lig’de her sezonun ilk haftalarında yaşanan teknik direktör kıyımı bu sezon da devam ediyor. İlk 9 haftada 7 takım, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını devam ediyor. İlk 9 haftada 7 takım, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı. Bazı kulüpler yerliye yönelirken, yabancı teknik adam tercihleri de dikkat çekti.



