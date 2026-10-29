Mesele Netanyahu değil İsrail
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Ekim 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Emekli aylığında yeni dönem hazırlığı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylıklarına altı ayda bir yapılan artış sisteminin değiştirilmesine yönelik çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Enflasyonla bağlantılı otomatik artışlar dışında mutlaka kanunla mevcut alanın düzenlenmesi gerekiyor. 2027 bütçesini hazırlarken emeklileri önceliklendirdik. Teknik çalışmalar bütçe görüşmelerinin ardından olgunlaştırılacak ve düzenleme Meclis'in takdirine sunulacak" dedi.
Savaş ve soykırıma devam dediler
Salı günü yapılan İsrail parlamento seçimleri Siyonist yapının ana sorun olduğunu gösterdi. Sonuçlar, Gazze’de soykırımı, bölgede savaşı destekleyen sağ ve aşırı sağ siyasetin büyük çoğunluğu oluşturduğu bir tabloyu görünür kıldı. Sağın aşırı ucunu temsil eden Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon, 53 sandalye kazanırken daha ılımlı sağ partilerin oluşturduğu Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif koalisyon 48 sandalyede kaldı. Taraflar, birlik hükümeti seçeneğini değerlendiriyor.
Süper Lig'e teknik adam dayanmıyor
Süper Lig’de her sezonun ilk haftalarında yaşanan teknik direktör kıyımı bu sezon da Süper Lig’de her sezonun ilk haftalarında yaşanan teknik direktör kıyımı bu sezon da devam ediyor. İlk 9 haftada 7 takım, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını devam ediyor. İlk 9 haftada 7 takım, sezona başladıkları teknik direktörlerle yollarını ayırdı. Bazı kulüpler yerliye yönelirken, yabancı teknik adam tercihleri de dikkat çekti.