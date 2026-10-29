Önce vahdet sonra hakimiyet

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı tarafından “Ortak Temel İlkelerden Birlik Sözleşmesine” başlığıyla düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı. Açılış oturumunda konuşan alimler, Müslümanların siyasi, toplumsal ve ilmi alanlarda güç kazanabilmesi için parçalanmışlığın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLİK OLMADAN GÜÇ OLMAZ

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Müslümanların sahip olduğu potansiyeli etkili bir güce dönüştürememesinin temel nedenlerinden birinin parçalanmışlık olduğunu belirterek ortak strateji çağrısında bulundu. Farklı cemaatlerin ve irşat kuruluşlarının varlığını sürdürmesinin doğal olduğunu ifade eden Prof. Hacımüftüoğlu, asıl sorunun bu yapıların birbirleriyle çatışarak ümmetin gücünü bölmesi olduğunu kaydetti. Kurumların kendi çalışmalarını yürütürken birbirlerini dışlamaması gerektiğini belirten Hacımüftüoğlu, “Elbette ayrı ayrı irşat ekipleri olacak. Herkes irşat göreviyle mükelleftir. Kendi cemaatini en mükemmel üslupla irşat etmek mecburiyetindedir. Ama doğru gidin, çatışmayın, çakışmayın. Gücü bölmeyin” dedi. Birliğin güçlü bir toplumsal ve siyasi yapının ön şartı olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, “Birincisi vahdet, ikincisi hakimiyet. Vahdet olmadığı takdirde hakimiyet söz konusu değildir. Eğer vahdet olursa, birlik ve beraberlik sağlanırsa, İslam coğrafyasında hakimiyet ortaya çıkar” diye konuştu.

SAYGI, DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İslam Alimleri Vakfı Başkan Vekili Abdulvahap Ekinci ise birlik anlayışının farklı cemaatleri tek bir yapıya dönüştürmek anlamına gelmediğini dile getirdi. İslami kurumları bir bedenin farklı organlarına benzeten Ekinci, her kurumun kendi işlevini koruyup diğerleriyle dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi. Ekinci, “Asıl amaç, her yapıyı koruyup aralarında karşılıklı saygı, dayanışma ve iş birliğini geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

ÖNCE ALİMLER BİRLİK OLMALI

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, ümmetin birliğinin öncelikle alimler, halk ve eğitim kurumları arasında tesis edilmesi gerektiğini vurguladı. Siyasi birlikten önce toplumsal zeminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Karadaği, “Bugün hedefimiz siyasi birlikten önce halk, alimler ve eğitim kurumları arasında birlik sağlamaktır” dedi. Karadaği, ümmetin yeniden güçlenmesi için ilmi ve fikri hazırlığın önemine işaret etti. Eğitim kurumlarının güçlendirilmesi, farklı İslami geleneklerin birbirini tamamlaması ve ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Karadaği, konferans kapsamında İstanbul’da birlik merkezinin kurulması, ortak sözleşmenin hazırlanması ve kararların uygulanmasını takip edecek bir komisyon oluşturulması önerilerini gündeme getirdi.

ZORLUKLARLA BİRLİKTE MÜCADELE EDİLMELİ

Suriye Diyanet İşleri Başkanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü de mezhepçilik, hizipçilik ve dar kurumsal çıkarların ümmetin ortak menfaatlerinin önüne geçirilmemesi gerektiğini söyledi: “Ümmetin birliği, bütün zorluklarla mücadele etmenin, sahip olduğumuz imkanlardan faydalanmanın ve önümüzdeki engelleri aşmanın yoludur. Suriye’de 1800’den fazla alimin katılımıyla bir konferans düzenlendi, İslami söylem birliği sözleşmesi imzalandı. Bu tecrübenin daha geniş bir birlik arayışına katkı sunmasını hedefliyoruz. Amacımız, önce Suriye’de İslami söylem birliğini sağlamak, ardından milli söylem birliğine ve nihayetinde dünya çapında İslami söylem birliğine ulaşmaktır.”

SONUÇ BİLDİRGESİ YARIN AYASOFYA’DA OKUNACAK

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başlayan konferansın ilk gününde ümmet birliğinin mevcut durumu ve gerekliliği değerlendirildi. Devletlerin, siyasetçilerin, alimlerin ve medyanın sorumluluklarının da ele alındığı oturumlarda sözleşme taslağına ilişkin görüşler yapıldı. Bugün eğitim ve ıslah çalışmaları, sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği, siyasi birlik ve ortak ekonomik pazar konuları görüşülecek. Ortak eğitim programları, araştırma paylaşımı ve İslami kurumlar arasındaki ilmi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler de değerlendirilecek. Konferans, yarın Ayasofya-i Kebir Camii’nde cuma namazının ardından sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlanacak.

Hayat

İslam dünyasının birliği İstanbul’da masaya yatırılıyor