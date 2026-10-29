Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Önce vahdet sonra hakimiyet

Önce vahdet sonra hakimiyet

Neslihan Önder
04:00, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Önce vahdet sonra hakimiyet
Nasrullah Hacımüftüoğlu, Muhammed Ebu Hayr Şükrü.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı. Ümmet birliği vurgulanan konferansta, İslam alimleri arasında ortak strateji oluşturulması ve kurumların iş birliği içinde hareket etmesi çağrısı yapıldı. İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, birliğin güçlü bir toplumsal ve siyasi yapının ön şartı olduğunu vurguladı: Vahdet olmadığı takdirde hakimiyet olmaz.

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve İslam Alimleri Vakfı tarafından “Ortak Temel İlkelerden Birlik Sözleşmesine” başlığıyla düzenlenen Uluslararası İslam Birliği Konferansı, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başladı. Açılış oturumunda konuşan alimler, Müslümanların siyasi, toplumsal ve ilmi alanlarda güç kazanabilmesi için parçalanmışlığın sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

BİRLİK OLMADAN GÜÇ OLMAZ

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Müslümanların sahip olduğu potansiyeli etkili bir güce dönüştürememesinin temel nedenlerinden birinin parçalanmışlık olduğunu belirterek ortak strateji çağrısında bulundu. Farklı cemaatlerin ve irşat kuruluşlarının varlığını sürdürmesinin doğal olduğunu ifade eden Prof. Hacımüftüoğlu, asıl sorunun bu yapıların birbirleriyle çatışarak ümmetin gücünü bölmesi olduğunu kaydetti. Kurumların kendi çalışmalarını yürütürken birbirlerini dışlamaması gerektiğini belirten Hacımüftüoğlu, “Elbette ayrı ayrı irşat ekipleri olacak. Herkes irşat göreviyle mükelleftir. Kendi cemaatini en mükemmel üslupla irşat etmek mecburiyetindedir. Ama doğru gidin, çatışmayın, çakışmayın. Gücü bölmeyin” dedi. Birliğin güçlü bir toplumsal ve siyasi yapının ön şartı olduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, “Birincisi vahdet, ikincisi hakimiyet. Vahdet olmadığı takdirde hakimiyet söz konusu değildir. Eğer vahdet olursa, birlik ve beraberlik sağlanırsa, İslam coğrafyasında hakimiyet ortaya çıkar” diye konuştu.

SAYGI, DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İslam Alimleri Vakfı Başkan Vekili Abdulvahap Ekinci ise birlik anlayışının farklı cemaatleri tek bir yapıya dönüştürmek anlamına gelmediğini dile getirdi. İslami kurumları bir bedenin farklı organlarına benzeten Ekinci, her kurumun kendi işlevini koruyup diğerleriyle dayanışma içinde olması gerektiğini söyledi. Ekinci, “Asıl amaç, her yapıyı koruyup aralarında karşılıklı saygı, dayanışma ve iş birliğini geliştirmektir” ifadelerini kullandı.

ÖNCE ALİMLER BİRLİK OLMALI

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, ümmetin birliğinin öncelikle alimler, halk ve eğitim kurumları arasında tesis edilmesi gerektiğini vurguladı. Siyasi birlikten önce toplumsal zeminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Karadaği, “Bugün hedefimiz siyasi birlikten önce halk, alimler ve eğitim kurumları arasında birlik sağlamaktır” dedi. Karadaği, ümmetin yeniden güçlenmesi için ilmi ve fikri hazırlığın önemine işaret etti. Eğitim kurumlarının güçlendirilmesi, farklı İslami geleneklerin birbirini tamamlaması ve ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Karadaği, konferans kapsamında İstanbul’da birlik merkezinin kurulması, ortak sözleşmenin hazırlanması ve kararların uygulanmasını takip edecek bir komisyon oluşturulması önerilerini gündeme getirdi.

ZORLUKLARLA BİRLİKTE MÜCADELE EDİLMELİ

Suriye Diyanet İşleri Başkanı Muhammed Ebu Hayr Şükrü de mezhepçilik, hizipçilik ve dar kurumsal çıkarların ümmetin ortak menfaatlerinin önüne geçirilmemesi gerektiğini söyledi: “Ümmetin birliği, bütün zorluklarla mücadele etmenin, sahip olduğumuz imkanlardan faydalanmanın ve önümüzdeki engelleri aşmanın yoludur. Suriye’de 1800’den fazla alimin katılımıyla bir konferans düzenlendi, İslami söylem birliği sözleşmesi imzalandı. Bu tecrübenin daha geniş bir birlik arayışına katkı sunmasını hedefliyoruz. Amacımız, önce Suriye’de İslami söylem birliğini sağlamak, ardından milli söylem birliğine ve nihayetinde dünya çapında İslami söylem birliğine ulaşmaktır.”

SONUÇ BİLDİRGESİ YARIN AYASOFYA’DA OKUNACAK

  • Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda başlayan konferansın ilk gününde ümmet birliğinin mevcut durumu ve gerekliliği değerlendirildi. Devletlerin, siyasetçilerin, alimlerin ve medyanın sorumluluklarının da ele alındığı oturumlarda sözleşme taslağına ilişkin görüşler yapıldı. Bugün eğitim ve ıslah çalışmaları, sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği, siyasi birlik ve ortak ekonomik pazar konuları görüşülecek. Ortak eğitim programları, araştırma paylaşımı ve İslami kurumlar arasındaki ilmi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik öneriler de değerlendirilecek. Konferans, yarın Ayasofya-i Kebir Camii’nde cuma namazının ardından sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlanacak.

İslam dünyasının birliği İstanbul’da masaya yatırılıyor
Hayat
İslam dünyasının birliği İstanbul’da masaya yatırılıyor

Başlıklar :Müslüman Alimler BirliğiToplumÜmmet
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026