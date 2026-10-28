Polis memuru Tayfun Akalan, trafik kazasında şehit oldu.

Kadıköy’de yıkılma riski taşıyan 6 bina tahliye ediliyor

İstanbul Kadıköy’de, yıkılma riski nedeniyle 3 mahallede bulunan 6 yapının tahliyesine karar verildi. Teknik incelemelerde taşıyıcı sistemlerde korozyon, beton ve donatı kesitlerinde azalma ile derin çatlaklar tespit edildi. Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zühtüpaşa, Eğitim ve Rasimpaşa mahallelerindeki yapılar, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturdukları gerekçesiyle tahliye edilmeye başlandı. Tahliye edilen ihtiyaç sahiplerine geçici konaklama desteği sağlanacağı bildirildi. Özellikle Zühtüpaşa Mahallesi’nde dere yatağında bulunan, 33, 41 ve 53 yıllık üç yapı sel ve su baskını riski nedeniyle incelendi. Yapıların taşıyıcı sistemlerinde tespit edilen hasarların statik güvenlik açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi. Kadıköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri de tahliye kararı verilen binalardaki bazı vatandaşlarla görüşerek yardım taleplerini aldı. Tahliye ve yıkım süreçlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğü aktarıldı.