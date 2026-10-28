Polis memuru Tayfun Akalan trafik kazasında şehit oldu
22:37, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Polis memuru Tayfun Akalan, trafik kazasında şehit oldu.
Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Tayfun Akalan, geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akalan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Akalan, meydana gelen trafik kazasında yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Akalan’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
"Şehidimizin makamı âli olsun"
Valiliğin açıklamasında, şehit polis memuru Tayfun Akalan’a Allah’tan rahmet dilenirken kederli ailesine, Emniyet Teşkilatına ve millete başsağlığı mesajı iletildi. Açıklamada ayrıca, “Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerine yer verildi.
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