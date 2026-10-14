Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: Silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu
08:42, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:13, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'ın meydana gelen silah kazasında yaralandığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan, meydana gelen silah kazasında yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 14 Ekim’de şehit olmuştur." denildi.
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