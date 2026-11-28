Türkiye, yeni haftaya dondurucu soğuklar ve kar yağışıyla merhaba demeye hazırlanıyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden eş zamanlı giriş yapacak iki ayrı soğuk hava dalgası, yurt genelinde sıcaklıkları sert bir şekilde aşağı çekecek. Trakya’da mevsimin ilk karı için geri sayım başlarken, İstanbul Valiliği de megakentte yaşayanları fırtına, karla karışık yağmur ve buzlanma riskine karşı acil kodla uyardı.
Sıcaklıklar Pazar günü sert düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, halihazırda mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu kısa süreli bir artışla normallere yaklaşacak. Ancak bu ılıman hava uzun sürmeyecek. 29 Kasım Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurtta hissedilir bir soğuma yaşanacak ve soğuk hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecek.
Trakya beyaza bürünecek, Marmara’nın yükseklerine kar geliyor
Soğuk ve yağışlı sistem, Trakya bölgesine mevsimin ilk kar yağışını getirecek. Tahminlere göre yarın Edirne’de, pazartesi günü ise Kırklareli’de kar yağışı etkili olacak. Pazar gününden itibaren Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli poyrazın esmesi beklenirken, uzmanlar pazartesi günü İstanbul’da hissedilen sıcaklığın sıfır dereceye kadar ineceğini vurgulayarak, "Marmara'nın yükseklerinde kar görebiliriz" uyarısında bulundu.
İstanbul Valiliği’nden fırtına ve buzlanma uyarısı
İstanbul Valiliği, megakenti bekleyen zorlu hava koşullarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın kenti etkisi altına alacağının belirtildiği açıklamada, öne çıkan kritik detaylar şöyle sıralandı:
Yeni haftada il genelinde yağışların çoğunlukla yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer ise saatte 70 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Pazartesi günü yaşanacak ani sıcaklık düşüşüne bağlı olarak, özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması gerekiyor.
İşte İstanbul’un 4 günlük sıcaklık tablosu
İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan ve Meteoroloji verilerine dayanan 29 Kasım – 2 Aralık 2026 tarihleri arasındaki en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri ise şu şekilde:
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