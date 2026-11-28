Sıcaklıklar Pazar günü sert düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, halihazırda mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu kısa süreli bir artışla normallere yaklaşacak. Ancak bu ılıman hava uzun sürmeyecek. 29 Kasım Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak tüm yurtta hissedilir bir soğuma yaşanacak ve soğuk hava dalgası hafta boyunca etkisini sürdürecek.