Kayyum atanan Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu’na yönelik, ‘rüşvet’, ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘kara para aklama’ operasyonunda üçüncü dalga operasyon geldi. Spiker Özge Ece Üner Bayramoğlu ve eşi Deniz Bayramoğlu’nun da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bayramoğlu çifti, aylık 1 milyon 650 bin lira gayr-i resmi ödeme almakla suçlanıyor.

KARA PARA İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Cafer Mahiroğlu’na ait olduğu belirtilen Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi ihalelerinin rüşvet karşılığında alındığı ve şirket aracılığıyla Halk TV ile bağlantılı şirket ve kişilerin hesaplarına para aktarıldığı iddia ediliyordu. Soruşturmada, gerçekleştirilen para transferlerinin farklı hesaplarda dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı öne sürülüyordu.

KOMİSYONLA NAYLON FATURA

Soruşturma yeni bilgi ve delillerle derinleşti. Dosyaya giren iddialara göre soruşturmada gözaltına alınan Esbakım, Korganlar, HMF ve Repar isimli yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşma yapılarak, naylon fatura kesilerek gerçekte olmayan mal ve hizmetler alınmış gibi gösterildi. Sahte faturalar içinde yüzde 12-14 komisyon ödendi. Yine iddiaya göre düzenlenen faturalara karşılık firmalara verilmesi gereken çekler Halk TV kasasında ele geçirildi. İzmir’den Bustech isimli firmaya hak ediş ödemeleri yapıldıkça çek bedelleri bankadan nakit olarak çekildiği ve Halk TV spikeri Özge Ece Üner Bayramoğlu ile eşi Deniz Bayramoğlu’na aylık 1 milyon 650 bin lira tutarında gayriresmi ödeme yapıldı. Bayramoğlu çiftinin ise ödemeler karşılığında talimatla gerçeğe aykırı haberler yaptığı öne sürüldü.

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RÜŞVETİN FOTOLARI DOSYADA

Gizli tanık ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanlarına da yer verilen soruşturmada, Halk TV’nin Cafer Mahiroğlu 2021 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen araç bakım onarım ve temizlik işleri ihalelerinin usulsüz şekilde alındığı iddia edildi. İhale ve hak ediş ödeme süreçlerinde sorumlu kişilere Mahiroğlu’nun talimatıyla elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği öne sürüldü. Savcılık açıklamasında, rüşvet olarak verildiği iddia edilen paraların fotoğrafları, miktarları ve verildiği yerlerin HTS baz kayıtları ile etkin pişmanlık kapsamında ifade veren şüphelilerin beyanları üzerinden tespit edildiği belirtildi.

KÜRŞAD OĞUZ DA LİSTEDE

Bu bilgiler ışığında düzenlenen 3. dalga operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Gözaltına alınan isimlerin Özge Ece Üner Bayramoğlu, Deniz Bayramoğlu, Bustech firma yöneticisi Haydar Rüzgar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Ulaş Eroğlu, aynı daire başkanlığında görevli personel Aşkın Tahan, Korganlar isimli firma sahibi Ali Kemal Korgan, HMF Taşımacılık firma sahibi Hamza Okuyucu, Bustech firma yöneticisi Ahmet Keçiyokuşu ve Bustech satın alma müdürü Halit Akın olduğu belirtildi. Emre Kaya’nın Esbakım firma sahibi olduğu ve firari durumda bulunduğu, Halk TV Haber Koordinatörü Hakan Kürşad Oğuz’un yurt dışında olduğu, Repar isimli firma sahibi Recep Ersü’nün ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu bildirildi.

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