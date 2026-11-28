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Fon Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan ve AK Parti Meclis Grubu’na iletilen kanun taslağıyla yatırımcı haklarının güvence altına alınması ve piyasa dolandırıcılığıyla daha etkin mücadele edilmesi hedefleniyor.

1. RİSK MERKEZİ KURULACAK

Sermaye piyasalarındaki risklerin önceden tespit edilmesi için Risk Merkezi kurulacak. Bankacılık sektörü dâhil ilgili kurumlar arasındaki bilgi paylaşımı hızlandırılacak.

2. ERKEN MÜDAHALE VE TASFİYE

SPK’nın sorunlu fonlara erken müdahale, tedbir alma, işlemleri durdurma ve tasfiye yetkileri güçlendirilecek.

3. YATIRIMCI ZARARI KARŞILANACAK

Hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlulardan tahsil edilerek yatırımcılara iade edilmesi için kalıcı yasal mekanizma kurulacak.

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4. MANİPÜLASYONA AĞIR CEZA

Manipülasyon, bilgi suistimali ve piyasa bozucu eylemlere yönelik cezalar artırılacak, soruşturma süreçleri hızlandırılacak.

5. YAPAY ZEKÂ İLE DENETİM

Manipülasyona karşı yapay zekâ destekli erken uyarı sistemi ve büyük veri platformu kurulacak. Şüpheli işlemler daha hızlı tespit edilecek.

6. FONLARDA ŞEFFAFLIK

Fon portföylerine ilişkin şeffaflık artırılacak. Nitelikli yatırımcı eşiğinin 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarıldığı piyasada denetim ve yaptırım altyapısı güçlendirilecek.

7. ULUSLARARASI STANDARTLARA UYUM

Hisselerin fiilî dolaşım oranlarının MSCI standartlarıyla uyumlu hâle getirilmesine yönelik çalışmanın aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.

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Ara ödemeler tamamlandı

Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122’sinde 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, süreçte kamu kaynağı kullanılmadığı ve ödemelerin olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edeceği belirtilerek “Olağan tasfiye kapsamında 97 fonda yatırımcılara alacaklarının tamamı ödenmiştir” denildi.

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Fonda ara ödemeler tamamlandı: 455 bini aşkın yatırımcıya 199,55 milyar TL ödendi