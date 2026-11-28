Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2025 yılı kesin hesap giderinin 4 milyar 788 milyon lira olduğunu açıklayan Yılmaz, 2027 yılı bütçesi için 547 milyar 467 milyon lira ödenek öngörüldüğünü bildirdi. Yılmaz, “Bu tutarın yüzde 99’u olan 541 milyar 642 milyon lirası yedek ödenek için ayrılmıştır” dedi.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 83

Savunma sanayiinin Türkiye’nin güvenliği, bağımsız dış politikası ve uluslararası caydırıcılığı açısından temel dayanaklardan biri olduğunu belirten Yılmaz, sektördeki proje sayısının 2002’deki 62 seviyesinden bugün 1.500’e yaklaştığını söyledi. Aynı dönemde proje hacminin 5,5 milyar dolardan 150 milyar doların üzerine çıktığını kaydeden Yılmaz, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 83’e yükseldiğini dile getirdi.

30 MİLYAR DOLAR CİRO HEDEFİ

Sektörde 4 bin 100’ün üzerinde firmanın faaliyet gösterdiğini ve 130 bini aşkın kişinin çalıştığını aktaran Yılmaz, savunma ve havacılık sektörünün toplam cirosunun 2025 yılında 25 milyar dolara ulaştığını ifade etti. On İkinci Kalkınma Planı dönemi sonunda savunma sanayii sektöründe 158 binin üzerinde çalışan, 30 milyar dolar ciro ve 12,5 milyar dolar ihracat hedeflendiğini kaydeden Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 2027 yılı bütçesi için 2 milyar 159 milyon lira ödenek öngörüldüğünü açıkladı.

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FONA 259 MİLYAR LİRA

Savunma Sanayii Başkanlığı bütçesinin yürütülen projelerin toplam bütçesiyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, projelere Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan kaynak aktarıldığını belirtti. Yılmaz, “Söz konusu fona 2025 yılında aktarılan vergi payı yaklaşık 259 milyar liradır. Ayrıca savunma sanayii projelerimiz için önümüzdeki dönemde alternatif finansman kaynakları oluşturulması noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE MİT’E KRİTİK GÖREV

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine de değinen Yılmaz, “Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi doğrultusunda MİT, kritik sorumluluklar üstlenmektedir. Sürecin milli güvenliğimiz ve milletimizin huzuru gözetilerek ilerletilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir” dedi.

HGS'DE VEKÂLET ÜCRETİNE İKİ FORMÜL

Yılmaz, HGS ihlalli geçişlerinde vatandaşlara yansıtılan yüksek avukatlık ücretlerinin önüne geçmek için iki alternatif üzerinde çalışıldığını açıkladı. Yılmaz, vekâlet ücretlerine üst sınır getirilmesi veya özel otoyol işletmelerinin alacaklarının Hazine tarafından takip edilmesinin değerlendirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin kendi başkanlığında toplantılar yaptıklarını belirten Yılmaz, "Bir yöntem bir üst sınır koymak olabilir. Bir yöntem bunu tamamen avukatlığı burada kaldırıp Hazine bu işin takibini yapsın; kamu alacağı olmasa da Hazine takip etsin gibi" dedi. Alternatiflerin ilgili kurumlarla değerlendirileceğini kaydeden Yılmaz, vatandaşların ihlalli geçişlerden haberdar edilmesi için e-Devlet dahil farklı bilgilendirme kanallarının da devreye alınacağını söyledi.

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KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

2027 Yılı Bütçesi ile 2025 Yılı Kesin Hesap Kanunu Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Bütçenin Genel Kurul görüşmeleri 7 Aralık'ta başlayacak ve 20 Aralık'ta tamamlanacak.

NATO Zirvesi için ilave araç kiralanmadı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bu yıl NATO ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerine ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yılmaz, 7-8 Temmuz’da 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile AB temsilcilerinin Ankara’da ağırlandığını söyledi. Zirve kapsamında ulaşım hizmetlerinin kamunun ortak araç havuzundan karşılandığını vurgulayan Yılmaz, “Zirvenin teknik hazırlıklarından ağırlama hizmetlerine kadar birçok işi kendi personelimizin emeği ve kurumlarımızın mevcut kaynaklarıyla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

KKTC’ye doğal gaz projesi

Yılmaz’ın komisyondaa milletvekillerine dağıtılan konuşma metninde, Türkiye ile KKTC arasında doğal gaz tedarikine ilişkin projenin bu yıl gündeme alındığı vurgulandı. Metinde, Kıbrıs Türk halkının ticaret ve ulaşım imkânlarının geliştirilmesi için KKTC makamlarıyla istişarelerin sürdürüleceği belirtildi.

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