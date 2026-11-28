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Yaşananlara tepki gösteren turizm şirketleri, Gürcistan’a yönelik organizasyonlarını birbiri ardına iptal etmeye başladı. Özellikle Doğu Karadeniz’den her yıl binlerce Türk turistin alışveriş ve gezi amacıyla ziyaret ettiği Batum, yaşanan olayların ardından boykotun odağına yerleşti.

Rize ve Trabzon merkezli çok sayıda turizm firması, Türk taraftarlara yapılana tepki için, Gürcistan turlarını durdurdu. Gözdem Burak Turizm, Gürcistan ve Batum destinasyonlarına yönelik bütün tur organizasyonlarını iptal ettiğini açıkladı. Gezi Trabzon Turizm de Batum turlarını ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Anadolu Performans Sanatları Merkezi (Anadolu PSM) de Batum'daki konser projelerini sonlandırarak, Gürcistan'ı organizasyon destinasyonları arasından çıkardığını açıkladı.

RİZE TİCARET ODASI FUARA KATILMAYACAK

Rize Ticaret ve Sanayi Odası da Batum'da düzenlenmesi planlanan ticari fuara katılmayacağını duyurdu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arif Mete, 4-6 Aralık tarihlerinde Batum'da gerçekleştirilmesi planlanan fuara katılmama kararı aldıklarını bildirdi.Türkiye'deki tepkiler yurt dışındaki Türk turizm işletmelerine de yansıdı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da faaliyet gösteren Rota Travel, Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahalenin ardından Batum turlarını iptal etti. Yaşananları kınayan şirket, planlanan organizasyonları iptal etme kararı aldı.

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Özür yok suçlama var

Yaşananların ardından Gürcistan İçişleri Bakanlığı özür dilemek yerine taraftarları suçladı. Beşiktaşlı bazı taraftarların stadyuma yürüyüş sırasında polisin uyarılarına uymadığı, kamu düzenini bozduğu ve çeşitli nesneler fırlattığı öne sürüldü. Olayların stadyumda da devam ettiği, koltukların sökülerek güvenlik güçlerine fırlatıldığı iddia edildi. Filistin bayrağı açan taraftarlara müdahale edildiği yönündeki haberleri reddeden bakanlık, olayların bayrak ve pankartların açılmasından önce başladığını ileri sürdü.

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