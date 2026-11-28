İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında şüphelilerin yurt dışındaki paralarını Türkiye’ye getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bugüne kadar yurt dışındaki 13 milyar TL’ye tekabül eden yabancı para cinsinden varlık donduruldu. Adalet Bakanlığı dondurulan bu varlıkların Türkiye’ye getirilmesi için ilgili ülkelerin bakanlıklarını ile hukuki süreci görüşmeye devam ediyor.

AVUKATINA VEKALET VERDİ

Bu kapsamda fon vurgununun merkezinde yer alan Pusula Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’dan de bir adım geldi. Turhan İngiltere’de dondurulan 29 milyon 200 bin poundu gönüllü olarak Türkiye’ye getirmek için savcılığa başvurdu. Turhan’ın paranın getirilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere avukatına vekalet verdiği öğrenildi. Yaklaşık 2 milyar liraya karşılık gelen para Türkiye’ye getirilmesi durumunda tasfiye fonuna aktarılacağı ifade edildi.

PARA 5 AYRI İŞLEMLE ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından şüphelilerin yurt içi ve yurt dışındaki finansal işlemleri incelemeye alınmıştı. İncelemelerde, Turhan'ın 10 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihlerinde 5 ayrı işlemle toplam 2 milyar 550 milyon lirayı İngiltere'de faaliyet gösteren PSL Asset Management Limited isimli şirketin banka hesabına aktardığı belirlenmişti. Para transferlerinin açıklama bölümünde İngilizce "Capital Injection" (Sermaye Aktarımı) ifadesinin kullanıldığı tespit edilmişti.

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ADLİ MEKANİZMA DEVREDE

Araştırmalarda, Londra merkezli PSL Asset Management Limited ile PSL Capital Limited isimli şirketlerin tek ortağının Pusula Finans Holding AŞ olduğu ve her iki şirketin de aynı adreste faaliyet gösterdiği saptanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen paraların üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmalarını devreye sokmuştu. İngiltere'deki Barclays Bank PLC nezdinde bulunan PSL Asset Management Limited şirketine ait hesaptaki 9 milyon pound ile PSL Capital Limited şirketine ait hesaptaki 20 milyon 236 bin 285,34 pound dondurulmuştu.

Kemal Akkaya serbest bırakıldı

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 1'i tutuklama, 3'ü de adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlik, 1 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Şüpheli Akkaya, daha önce iki kez gözaltına alınmış ve hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Adil Katılım Bankası’nın kurucu ortağı Ali Paslı da ev hapsiyle tahliye edildi.

Sevinç ve Balcı’ya tahliye

Sermaye piyasası soruşturmaları kapsamında kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptıkları iddiasıyla yargılanan Şaban Sevinç, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, Mustafa Balcı, beraat etti. 48. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar avukatları katıldı. Sevinç, fon soruşturmasına ilişkin paylaşımını halkın haber alma hakkı kapsamında yaptığını, amacının yanıltıcı bilgi yaymak olmadığını söyledi. Bilgileri kaynaklarından edindiğini belirten Sevinç, kaynaklarını açıklayamayacağını ifade etti. Ömer Çelik'e hakaret kastının bulunmadığını savunarak tahliyesini istedi. Balcı, iddianamede kendisine suçlama yöneltilmediğini belirterek beraatini talep etti. Savcı, Sevinç'in "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan cezalandırılmasını, Balcı'nın beraatini ve iki sanığın tahliyesini istedi. Mahkeme, Sevinç'i suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp diğer suçlardan beraatine hükmetti. Balcı'nın tüm suçlardan beraatine karar veren mahkeme, iki sanığın da tahliyesini kararlaştırdı.

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