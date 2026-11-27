Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF), Birikim Varlık Yönetim AŞ'ye kayyım olarak atandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamada, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Kasım 2026 tarihli ve 2026/11781 D. İş sayılı kararıyla şirkete TMSF'nin kayyım olarak atandığı bildirildi.
Yeni yönetim kurulu oluşturuldu
Karar uyarınca şirketin yeni yönetim kurulunun Fon Kurulu tarafından oluşturulduğu belirtildi.
Yönetim kurulu başkanlığına Nevzat Avunç, başkan vekilliğine Melek İnceköse İmert atandı; üyeliklere ise Erdinç Perçemli, Kezban Kök Demirvuran, Evrim Apan Ceylan, Cüneyit Kahraman ve Şaziye Hilal Nalçacıoğlu getirildi.
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