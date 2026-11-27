Vergi borçlarında gecikme ve yapılandırma faizleri düşürülüyor

Vergi borçlarına uygulanan gecikme faizi ile borçların yapılandırılması sırasında geçerli olacak faiz oranının düşürülmesine karar verildi. Söz konusu düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Düzenleme, vergi borcunu vadesinde ödeyemeyen mükelleflerin faiz yükünü azaltacak ve borcunu yapılandıranlar için ödeme maliyetini düşürecek. Peki vergi borcu gecikme faiz indirim oranı ne kadar oldu? İşte detaylar.