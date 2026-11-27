Yürütülen diplomatik ve hukuki süreç kapsamında, yaşanan şiddet olayları kınanırken, gözaltındaki vatandaşların serbest bırakılması ve sorumlular hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılması talep edildi.
Adalet Bakanlığı ile Gürcistan makamları arasında dün akşamdan itibaren sürdürülen temaslar ve ilgili kurumların koordinasyonu neticesinde 16 taraftar serbest bırakıldı. Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
NE OLMUŞTU?
26 Kasım 2026 Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında güvenlik gerekçesiyle Gürcistan'ın Batum kentindeki Adjarabet ArenaDaha fazla bilgi için yan paneli tıklayarak açın'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti
Ancak mücadeleye saha içi kadar tribünlerde yaşanan polis müdahalesi ve gerginlikler damga vurdu. Stadyuma girişlerde Beşiktaş taraftarlarına zorluk çıkarıldı. Tribünlerde Filistin bayrakları ve destek pankartları açılması üzerine Gürcistan polisi Türk taraftarlara saldırdı.
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