Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), ülkeleri güç kullanımı üzerinde anlamlı insan denetimini korumak için derhal harekete geçmeye çağırdı. Çağrı, otonom silahların kullanımının doğurduğu risklere dikkat çekilerek yapıldı.

ICRC, Cenevre'de devam eden Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin 7. Gözden Geçirme Konferansı kapsamında yazılı bir açıklama yayımladı.

Sivillerin yükü ve vicdan krizi

Açıklamada, silahlı çatışmalarda sivillerin şiddetin en büyük yükünü taşımaya devam ettiği belirtilerek şehirlerin yerle bir edildiği, hastanelerin yıkıldığı ve hastaların öldürüldüğü anımsatıldı.

Reklam Reklam

Açıklamada, "Hem savaş kurallarına uyma kriziyle hem de kolektif vicdan kriziyle karşı karşıyayız. Bugün oluşturulan emsaller yıllarca unutulmayacak." ifadesi kullanıldı.

Savaş araç ve yöntemlerinin seçiminin sınırsız olmadığı uluslararası insancıl hukukta açıkça ortaya konuluyor. Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi ise en kabul edilemez konvansiyonel silahlara yönelik özel yasaklar ve kısıtlamalar yoluyla savaşın yıkımını sınırlamak amacıyla oluşturuldu.

Otonom silahlar için harekete geçme çağrısı

Açıklamada, "Ülkeler, Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin hem eski hem de yeni konvansiyonel silahların oluşturduğu insani zorluklara çözüm üretebilme ve bunları ele alabilme yeteneğini koruduğunu göstermeli. Otonom silahlar alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları hızla ilerliyor ve bu tür silahların askeri kullanımı giderek yaygınlaşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Reklam Reklam

Otonom silahların geliştirilmesinin ve kullanımının halihazırda uluslararası insancıl hukuk tarafından düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, bu silahların oluşturduğu tehlikelere de dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi: "Ancak bu silahlar aynı zamanda belirli insani, etik, hukuki, yayılma, barış ve güvenlik endişelerini de gündeme getiriyor. Ülkelerin, güç kullanımında anlamlı insan kontrolünü korumak için şimdi harekete geçmesi gerekiyor."

Ülkelerin yaklaşık 13 yıldır bu konuları Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi kapsamında askeri, teknik, hukuki ve insani uzmanlarla birlikte incelediğine, amacın riskleri anlamak ve gerekli sınırları belirlemek olduğuna da değinildi.

Gözden Geçirme Konferansı, 128 taraf devletin bulunduğu sözleşme çerçevesinde her 5 yılda bir düzenleniyor.

Konferans 16 Kasım'da başladı ve bugün sona erecek.

Reklam Reklam

Dünya

Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı balistik füze ve 5 İHA imha edildi

Dünya

İngiltere-AB zirvesinde üniversite ücretleri pürüzü: 3 anlaşma imzalanmayacak

Dünya

Rusya Kiev için NATO’ya yarı üyelik formülünü kabul etmeyecek