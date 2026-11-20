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ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyası kıdemli danışmanı Jason Miller'in kazancının, Eylül 2026'da sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 15 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Miller'in gelirinin Trump'ın 2024'te yeniden seçilmesinin ardından hızla yükseldiği, Washington Post gazetesinin haberinde belirtildi. Haber, Florida eyaletinde bir mahkemede görülen "çocuk nafakası anlaşmazlığı" davası sırasında hakim heyetine sunulan mali kayıtlara dayandırıldı.

Kazancın büyük kısmı iki firma üzerinden

Haberde aktarılanlara göre Miller, 2023 yılında 879 bin dolar, 2024'te 1,6 milyon dolar, 2025'te yaklaşık 4 milyon dolar, Eylül 2026'da sona eren 12 aylık dönemde ise yaklaşık 15 milyon dolar kazandı.

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Bu paranın büyük bir kısmının, Miller'e ait "SHW Partners" ve "Scipio Strategic" adlı iki danışmanlık firması üzerinden elde edildiği kaydedildi.

Hindistan ve Romanya adına yabancı temsilci

Miller'in, Hindistan ve Romanya hükümetleri adına ABD'de kayıtlı bir yabancı temsilci olarak görev yaptığı, Trump'ın Beyaz Saray ekibine de ücretsiz danışman olarak katılıp bazı görüşmeler yürüttüğü haberde yer aldı.

Mali kayıtlarda Hindistan'dan yatırım firması Bridgewater Associates, daha önce Paramount Skydance olarak bilinen bir medya şirketi ve Japonya merkezli bir holdingden yapılan ödemelerin bulunmasının dikkati çektiği ifade edildi.

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Miller: Geçerli olan tüm gerekliliklere uyuyorum

Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada konuşan Danışman Miller, "Etik kurallar, lobi faaliyetleri kaydı ve mali beyan yükümlülükleri gibi tüm sorumluluklarımı ciddiye alıyor ve geçerli olan tüm gerekliliklere uyuyorum." ifadesini kullandı.

Miller, yürüttüğü çalışmalar ile aldığı belirli ödemelerin amacına dair detay vermedi; mali kayıtlar ya da devam eden dava süreci hakkında konuşmak zorunda olmadığını belirtti.

Miller 2016 ve 2020 kampanyalarında danışmandı

İletişim stratejisti olarak tanınan Miller, ABD'de Trump'ın 2016 ve 2020'deki başkanlık kampanyalarında siyasi danışman olarak görev almıştı.

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Miller'in Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak atanacağı Aralık 2016'da duyurulmuştu ancak evlilik dışı ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların ardından bu atama gerçekleşmemişti.

Trump, Kasım 2016'daki seçimleri kazanarak Ocak 2017 ile Ocak 2021 arasında ilk başkanlık görevini yürütmüş, Kasım 2020'deki seçimleri ise kaybetmişti.

Kasım 2024'te yeniden seçilen Trump, Ocak 2025'te yeniden başkanlık koltuğuna oturmuştu.

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