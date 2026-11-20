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ABD Başkanı Donald Trump, sonraki adımlarını belirlemek için yeni yılı bekleyeceğini, İran'a yönelik yeni bir askeri adım konusunda karar vermek için ise acele etmediğini söyledi.

Trump: Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz

Çin'in Shenzen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'nin ardından ABD'ye dönerken Air Force One'da ABD basınına kısa bir telefon röportajı veren Trump, İran'a yönelik olası askeri adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, “İran konusunda herhangi bir karar vermek için acele etmiyorum. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz” dedi.

Beyaz Saray'ın senaryo talebi aktarıldı

ABD basınında konuya yakın iki kaynağa dayandırılan haberlerde, Beyaz Saray'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve istihbarat yetkililerinden, şüpheli nükleer tesisler, altyapı ve İranlı liderlere yönelik olası saldırılar da dahil olmak üzere çeşitli askeri senaryolara İran'ın nasıl karşılık verebileceğini değerlendirmelerini istediği aktarıldı.

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Önceki gün basına yansıyan haberlerde ise Trump'ın geçen hafta İran'a yönelik büyük çaplı yeni bir saldırı dalgasının “oldukça düşük bir ihtimal” olduğunu söylemesine rağmen İsrail ile ortak bir saldırı seçeneğini değerlendirmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Netanyahu'dan Washington'a yoğun baskı

Trump'ın açıklaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın zamanda kesin sonuç alıcı bir bombardıman harekatı başlatması yönünde Washington yönetimine yoğun baskı yaptığı bir döneme denk geldi.

Haberlerde ayrıca, Trump'ın her an fikrini değiştirebileceği ve yakın bir saldırı planlıyor olsa dahi bunu önceden belli etmeyeceği kaydedildi.

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Axios haber sitesinin haberinde, Trump'ın İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan önce de “henüz karar vermediğini” söylediği, ancak saldırı emrini aslında çoktan vermiş olduğu hatırlatıldı.

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