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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, ABD'nin yıl sonundan önce bölgedeki askeri varlığını azaltabileceği endişesiyle Netanyahu'nun Washington'a 4 ila 7 gün sürecek ortak bir hava saldırısı için baskı yaptığı belirtildi.

İsrail'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un hükümet kurma girişimlerini engellemeye çalıştığı belirtilen Netanyahu'nun, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

TEL AVİV İLE İSRAİL ORDUSU ARASINDA "YIPRATMA SAVAŞI" GÖRÜŞ AYRILIĞI

Buna karşın Tel Aviv yönetimi ile İsrail ordusu komuta kademesi arasında saldırının zamanlaması ve hedefleri konusunda fikir ayrılıkları yaşandığı belirtildi.

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KAN'a konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Netanyahu'nun desteklediği saldırının İran'ın askeri kapasitesine zarar vereceğini ancak "rejimin devrilmesine yol açmayacağını” söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise ABD ile tam koordinasyon sağlanmadan adım atılmaması gerektiğini vurguladığı ve uzun süreli bir yıpratma savaşına sürüklenme tehlikesine karşı uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Maariv gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar ise ABD ile İsrail'in geçmişteki iki ayrı saldırısının aksine bu kez İran'ı hazırlıksız yakalama ihtimalinin bulunmadığını ve ilk hamlenin Tahran'dan gelebileceğini savundu.

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HALK İLK DALGADAN SONRA BİLGİLENDİRİLECEK

Haberde, olası bir ABD saldırısı öncesinde gizliliğin korunması amacıyla İsrail ordusu ve İç Cephe Komutanlığı'nın özel bir protokol hazırladığı aktarıldı.

Buna göre, ABD'nin saldırı kararını Tel Aviv'e bildirmesinin ardından İsrail kamuoyu uyarılmayacak; yalnızca sivil uçak filosunun tahliyesi için hava yolu yöneticileri ve enerji sektörü gibi kritik alanlardaki sınırlı sayıda yetkili bilgilendirilecek.

İç Cephe Komutanlığı’na bağlı kurtarma taburlarının paravan görevlerle stratejik noktalara kaydırılacağı, halkın ise ancak İran'a yönelik ilk saldırı dalgası tamamlandıktan sonra yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump, son olarak İran'la ilgili acelesinin olmadığını belirterek, "İran konusunda herhangi bir karara aceleyle varmayacağım. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz." demişti.

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