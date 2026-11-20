Teknoloji firmaları ve federal kurumlarda son günlerde yaşanan kesintilerin ardından görevinden ayrılan Beyaz Saray Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Sean Cairncross'un yerine, Pentagon'da görev yapan Kirsten Davies vekaleten atandı.
ABD'de son dönemde Apple ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerindeki kesintiler ile Federal Havacılık Ajansı (FAA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansında (NSA) yaşanan teknik aksaklıklar gündeme geliyor.
Cairncross, bu aksaklıkların ardından görevinden ayrıldı.
Rubio'dan tebrik mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yeni Ulusal Siber Güvenlik Direktörü Kirsten Davies'i tebrik ederim. ABD'nin siber güvenliğini güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Rubio, bu sözlerle göreve vekaleten gelen ismi duyurdu.
Halihazırda ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) siber güvenlik ekibinde yer alan Davies'in görevi kalıcı olarak üstlenebilmesi için Senatonun onayını alması gerekiyor.
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