Sivil toplum kuruluşu Survival International, Amazon ormanlarında daha önce dış dünyayla teması olmayan yaklaşık 20 yerli bireyin ortaya çıktığını bildirdi. Bu durum, söz konusu kabilenin topraklarına yönelik artan izinsiz girişlerle ilgili endişeleri beraberinde getirdi. Survival International'a göre, gönüllü olarak dış dünyadan yalıtılmış bir yaşam süren Awa halkının üyeleri, pazartesi günü bir köye ulaştı ve "tarihi bir karşılaşma" ile bir hükümet ekibiyle temas kurdu. Girdikleri köy, kuzeydoğudaki Maranhao eyaletinde bulunan ve Guajajara etnik grubuna ev sahipliği yapan Arariboia Yerli Bölgesi sınırları içindeydi. Yerel topluluk liderleri, köylülerin gruba yiyecek ikram ettiğini belirtti.

PATATES İSTEDİLER

Survival International, "Tatlı patates istediler ve bunları alıp ormanlarına geri döndüler" açıklamasında bulundu. Sivil toplum örgütü, Awa halkının genellikle avcılık ve toplayıcılıkla geçindiğini açıkladı. Maranhao'daki yerli grupları temsil eden bir kuruluş olan Coapima, “Bazı üyelerin, özellikle de çocukların ve yaşlıların fiziksel durumları, ciddi bir zayıflama belirtileri gözlemleyen köylüler arasında endişeye yol açtı” uyarısında bulundu. Coapima, plansız temasın bu tür gruplar için oluşturduğu risklere dikkat çekerek, söz konusu grupların, bağışıklıklarının hiç olmadığı ya da çok zayıf olduğu hastalıklara karşı özellikle “açık” olduklarını belirtti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEHDİT EDİYOR

Survival International direktörü Caroline Pearce, grubun izolasyondan çıkma kararının, “Temas kurulmamış halkların ormanlarına yönelik süregelen istilanın, kendi kendine yetebilen yerli halkları nasıl gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığına dair endişe verici bir gösterge” olduğunu ifade etti. Sivil toplum kuruluşuna göre, 10 ülkeye yayılmış halde, dış dünyayla temas kurmadan yaşamayı seçen yaklaşık 196 “temassız” grup tespit edildi. Bu tür grupların yüzde 90'ından fazlası, başta Brezilya olmak üzere Amazon yağmur ormanlarında yaşıyor. Yıllardır yasa dışı müdahalelere karşı mücadele eden Guajajara halkından bir grup olan "Orman Muhafızları", Survival International tarafından yayınlanan açıklamada: “İklim değişikliği, yangınlar, ormansızlaşma ve arazi gasplarının” Awa halkının yaşam biçimini olumsuz etkilediği uyarısında bulundu.

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