Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile Çin'in Shenzhen kentinde bir araya geldikleri üçlü zirvenin olumlu, yapıcı ve verimli geçtiğini söyledi.

Şi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen'de Putin ve Trump ile yürüttükleri üçlü görüşmeyi değerlendirdi.

Barışın korunmasında ortak görüş

Çin-Rusya-ABD zirvesinin olumlu, yapıcı ve verimli geçtiğini belirten Şi, üç ülkenin dünya barışını koruma konusunda aynı görüşü paylaştığını aktardı.

Şi, hepsinin zorlukla kazanılan barışın kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladığını da sözlerine ekledi.

DHA Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Shenzhen'de Putin ve Trump ile yaptıkları üçlü zirveyi olumlu, yapıcı ve verimli bulduğunu açıkladı.

Diyalog ve müzakere vurgusu

Üç ülkenin de büyük devletlerin her ülkenin meşru güvenlik endişelerini ciddiye alması ve farklılıkların çözümünde diyalog ile müzakerenin doğru seçenek olduğu konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Şi, "Diyalog kesilmediği ve kapılar kapanmadığı sürece barış için umut vardır" dedi.

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Liderlerin zorlukların üstesinden gelmek için iş birliğinin şart olduğu konusunda da mutabık kaldıklarını kaydeden Şi, üç ülkenin zirvede varılan mutabakatların gereğini yerine getirmesi, iletişimi güçlendirmeye devam etmesi, iş birliği yoluyla barışı teşvik etmesi ve daha iyi bir dünya inşa etmek için birlikte çalışması gerektiğini bildirdi.

DHA Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, Shenzhen'deki üçlü zirve öncesi bayraklar önünde poz verdi.

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