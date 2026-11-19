Türk mühendisler tarafından inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, ikinci yurt dışı görevi için Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı.

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Türk mühendisler tarafından inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, ikinci yurt dışı hidrokarbon arama çalışmalarını yürütmek üzere Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı. Mersin Taşucu Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından 30 Ekim'de yola çıkan gemi, görevine başlamak için son hazırlıklarını yapacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, yurt içinde ve dışında hidrokarbon arama faaliyetlerine tüm hızıyla devam ederken yurt dışındaki deniz faaliyetlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Karaçi'de tören düzenlenecek

Oruç Reis'in Pakistan'a ulaşması vesilesiyle 20 Kasım'da Pakistan'da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağı bir tören düzenlenecek.

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Gemi, son hazırlıklarını tamamlamasının ardından görev için limandan ayrılacak.

Oruç Reis öncelikle Indus-C Blok adı verilen sahada Marjan 3B Sismik Projesi'ni yürütecek ve Karaçi açıklarında toplam 670 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplayacak.

Çalışma alanına varış hazırlıkları ile veri toplama sürecinin yaklaşık 50 gün içinde tamamlanması öngörülüyor.

Türk mühendisler tarafından inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, ikinci yurt dışı hidrokarbon arama görevi için Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı.

Makran Blokları ikinci adres olacak

İlk veri toplama çalışmalarının ardından gemi, yeni operasyon için hazırlık yapmak üzere yeniden Karaçi Limanı'na dönecek.

Oruç Reis'in Pakistan karasularındaki ikinci adresi, Makran Blokları olarak adlandırılan saha olacak.

Makran 2B Sismik Projesi kapsamında toplam 2 bin 353 kilometrelik alanda iki boyutlu sismik veri toplanacak ve bu çalışmanın toplam 25 günde tamamlanması planlanıyor.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, ikinci yurt dışı hidrokarbon arama görevi için Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı.

Gemi iki ve üç boyutlu araştırma yapabiliyor

Oruç Reis, doğal kaynakların aranmasının yanı sıra kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında da kullanılabiliyor.

Deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabilen gemi, bu amaçla özel olarak tasarlandı.

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Geminin uzunluğu 87 metre, genişliği 23 metre, yüksekliği ise 34 metre.

Türk mühendisler tarafından inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, ikinci yurt dışı görevi için Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı.

Bayraktar: Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlıyoruz

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bayraktar, "Bugüne kadar Mavi Vatan’da 23 bin kilometrelik, Somali'de ise 4 bin 464 kilometrekarelik alanda tarama yaparak önemli veriler üreten Oruç Reis ile şimdi de Pakistan deniz sahalarında hidrokarbon arama çalışmalarına başlıyoruz." dedi.

Bakan, geminin bu yeni görevi kapsamında iki alanda iki ve üç boyutlu sismik veri toplama operasyonu gerçekleştireceğini söyledi.

Bayraktar, "Dünyanın dördüncü büyük derin deniz sondaj filosuna sahip bir ülke olarak edindiğimiz derin deniz aramacılığı tecrübesini dost ve kardeş Pakistan ile güç birliği yaparak yeni başarılara dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, "Bu operasyon sayesinde milletimizin enerji bağımsızlığı yolundaki sarsılmaz iradesini temsil eden gemimizle devletimizin gücünü ve yerli mühendisliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Oruç Reis, Somali'de gerçekleştirdiği ve 9 ay süren ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlamıştı.

Geminin Somali'deki üç ayrı deniz blokunda yer alan toplam 4 bin 464 kilometrekarelik alanda topladığı üç boyutlu sismik veri, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajının kapısını aralamıştı.

Türk mühendisler tarafından inşa edilen Oruç Reis sismik araştırma gemisi, ikinci yurt dışı görevi için Pakistan'ın Karaçi Limanı'na ulaştı.

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