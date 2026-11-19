Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 2 kişi yaralandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) açıklamasına göre, deprem Kumamoto'nun Tsunagi kasabasının 4 kilometre kuzeybatısında meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 5,7 olarak açıklanırken, sarsıntı yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Kyodo'nun haberine göre, sarsıntıda 2 kişi yaralandı.
Minamata ve Kuma'da tahliye kararı alındı
Minamata kenti ile Kuma kasabasında deprem nedeniyle tahliye kararı alındı.
Öte yandan bazı hızlı tren seferleri askıya alındı.
Yaklaşık 40 kişi, Kumamoto'da 28 Temmuz'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetmişti.
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