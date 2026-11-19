Çin, uzay çevresinin izlenmesinde ve yörünge uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılan Şıcien sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.
Xinhua'nın haberine göre, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden Long March-2D taşıyıcı roketiyle Şıcien-24 uydusu fırlatıldı.
Uydu planlanan yörüngeye yerleşti
Long March roketleriyle gerçekleştirilen 678'inci taşıma görevi olan fırlatmada uydu, planlanan yörünge konumuna yerleşti.
Şıcien uyduları, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST) tarafından geliştiriliyor ve uzay çevresinin izlenmesi ile yörünge uygulamalarının geliştirilmesinde kullanılıyor.
Adı "uygulama" anlamına gelen Şıcien uydu programının, Çin'in yörünge teknolojilerini test ettiği Şıyan (deney) ve Çuangşin (yenilik) gibi programlarda erken geliştirme aşamasındaki teknolojileri uygulamaya geçirmeye yönelik platform işlevi gördüğü tahmin ediliyor.
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