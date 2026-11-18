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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 49. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için ülkesine gelen ABD Başkanı Donald Trump'a gece atıştırmalığı olarak kızarmış tavuk gönderdiğini belirtti. Tavuk, Filipinler'in ünlü bir fast-food zincirinden alındı.

Trump'a Manila'da gece ikramı

Marcos Jr, Trump ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın dün geceyi Manila'da geçirdiğini ve ona ülkenin ünlü fast-food zincirinden gece atıştırmalığı olarak kızarmış tavuk ısmarladığını söyledi.

Marcos Jr, bu zincirin ABD'li kızarmış tavuk markalarından daha popüler olduğunu öne sürerek, "Bu ikramın size biraz olsun Manila'yı tattıracağını düşündük." ifadesini kullandı.

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Trump ise sık sık Beyaz Saray'a fast food zincirlerinden yemek söylemesiyle gündeme geliyor.

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