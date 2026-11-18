Güney Kore'nin başkenti Seul'deki 631 yıllık Gyeongbokgung Sarayı, hanbok giyen binlerce turistin ziyaret ettiği bir merkez haline geldi

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Geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret edilen Gyeongbokgung Sarayı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 1395'te inşa edildi.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Joseon Hanedanlığı döneminde, 631 yıl önce yapılan saray, Seul'ün Jongno bölgesinde yer alıyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Saray 1592'deki istilada hasar gördü

Ülkenin en büyük ve en önemli kraliyet sarayı konumundaki yapı, Japonya lideri Toyotomi Hideyoshi'nin 1592'de Kore'deki Joseon Hanedanlığı'na karşı, Asya anakarasını ele geçirme hedefiyle başlattığı istila hareketi sırasında hasar gördü.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Son olarak 1990'da başlatılan kapsamlı çalışmanın ardından bugünkü haline kavuşan saray, bugüne kadar birkaç kez restore edildi.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Saray 14 bölümden oluşuyor

"Gyeongbok" kelimesi, sarayın isminde yer alıyor ve "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

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Sarayın ana kapısı Gwanghwamun'un isminde geçen "Gwanghwa" kelimesi, "hükümdar tarafından gerçekleştirilen erdemli dönüşüm" anlamına geliyor.

Geunjeongjeon Salonu, sarayın ana salonu olarak kralın taç giyme töreni, yetkililerin saygılarını sunmaları, yabancı elçilerin kabulü ve kraliyet ziyafetleri gibi önemli devlet etkinliklerinin düzenlendiği yer olarak dikkati çekiyor.

"Geunjeong" kelimesi, salonun isminde geçiyor ve "Dünyanın işlerini özenle yönetmek, iyi idare etmek" anlamı taşıyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor. Litvanya'dan Güney Kore'yi gezmeye gelen Arminta Butrimaite, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor. Meksikalı Marijose Gonzalez, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Çatılarda dancheong süslemesi

Yapıların özellikle çatı kısımlarında "Dancheong" olarak adlandırılan süsleme sanatı karşısında saray ziyaretçileri hayranlıklarını gizleyemiyor.

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Mavi, yeşil, kırmızı, sarı, beyaz ve siyah renklerin hakim olduğu, geleneksel Kore felsefesine dayanan tasarımlarda karmaşık geometrik desenler, daireler, çiçek motifleri ile ejderha, anka kuşu gibi mitolojik figürler yer alıyor.

Doğu Asya mimarisindeki geleneksel Çin mitolojisinden esinlenerek kilden yapılan "Japsang" denilen heykelcik de yapıların çatılarında bulunuyor.

Çatıların uç kısımlarında ise Doğu mitolojisinde "suyun ve yağmurun efendisi" olarak kabul edilen ve yapıları yangın ve yıldırımlardan koruyacağına inanılan ejderha kafası figürleri yer alıyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Turistler "hanbok" giyerek ziyarette bulunuyor

Kore'nin zengin kraliyet geçmişini, geleneksel mimarisini ve kültürünü yakından deneyimlemek isteyenlerin uğrak noktası olan saray, her gün çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Özellikle yabancı turistler, "hanbok" denilen Kore kıyafetlerini giyip sarayı geziyor ve fotoğraf çektiriyor.

Sarayda, sembolik nöbet de görevlilerce tutuluyor.

Ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edilen nöbet değişiminde, Joseon Hanedanlığı döneminde kraliyet sarayını koruyan elit saray muhafızlarının giydiği tarihi askeri üniformalar giyiliyor.

Güney Kore'yi gezmek için Litvanya'dan gelen Arminta Butrimaite, "Televizyonda izlemek çok güzeldi. Şimdi bizzat burada olmak ise insanı adeta zamanda geriye götürüyor. Gerçekten harika bir yer. Geleneksel kıyafetleri giyebilmek bir ayrıcalık, çok güzeller. Kültürü bizzat deneyimleyebilmek gerçekten harika." diye konuştu.

Kardeşiyle Gyeongbokgung Sarayı'nı ziyaret eden Meksikalı Marijose Gonzalez, sarayın muhteşem olduğunu ve Japonya'dakileri anımsattığını söyledi.

Gonzalez, sarayı ziyaret ettiği için mutlu olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Burayı ziyaret etmeyi çok istiyordum. Bunda Kore dizilerinin de etkisi var. Burada olmak benim için çok heyecan verici."

Melanie Gonzalez ise "Burası çok güzel. Çünkü, Kore'nin kültürünü ve geleneklerini bünyesinde barındırıyor. Kore'ye geldiğimizde yapmak istediğimiz ilk şey, sarayı ziyaret etmek ve hanbok giymekti. Çünkü, bu kıyafetlerin çok güzel olduğunu düşünüyoruz ve herkese de çok yakışıyor." ifadelerini kullandı.

Melanie Gonzalez, Güney Kore'ye ilk kez geldiğini belirterek Kore'de olmaktan ve sarayı ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor. Gyeongbokgung Sarayı önünde askerler, nöbet değişimi törenine katıldı.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor. Gyeongbokgung Sarayı önünde askerler, nöbet değişimi törenine katıldı.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor. Gyeongbokgung Sarayı önünde askerler, nöbet değişimi törenine katıldı.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor. Gyeongbokgung Sarayı önünde askerler, nöbet değişimi törenine katıldı.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor.

Muhammed Abdullah Kurtar Anadolu Ajansı Güney Kore'nin başkenti Seul'de, 1395'te inşa edilen Gyeongbokgung Sarayı, geleneksel Kore kıyafeti "hanbok" giyen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Seul'ün Jongno bölgesinde yer alan Gyeongbokgung Sarayı, 631 yıl önce Joseon Hanedanlığı döneminde inşa edildi. Sarayın isminde yer alan "Gyeongbok" kelimesi, "Yeni hanedan büyük nimetler görecek ve refah içinde yaşayacak" anlamına geliyor. Saray, 14 bölümden oluşuyor. Gyeongbokgung Sarayı önünde askerler, nöbet değişimi törenine katıldı.

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