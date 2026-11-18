Sonbahar renklerine bürünen Edirne'de Meriç ve Tunca nehirleri kıyısındaki ağaçlar ile Karaağaç'taki tarihi Tren Garı ve kara tren, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

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Sonbaharda sarı, turuncu ve kızılın tonlarına bürünen doğasıyla görsel bir şölen sunan Edirne, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de öne çıkıyor.

Doğada yaşanan renk değişimi, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle en çok nehir kıyılarında ve tarihi mekanlarda kendini gösteriyor.

Bitki örtüsü bir tabloya dönüştü

Park ve bahçelerdeki bitki örtüsü, başta Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresindeki asırlık ağaçlar olmak üzere, sonbaharın tüm tonlarını yansıtan adeta bir tabloya dönüştü.

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Nehir yatakları boyunca sıralanan kavak, söğüt ve çınar ağaçlarının sararan yaprakları, su yüzeyindeki yansımalarla birleşerek kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Tarihi taş köprülerin siluetiyle bütünleşen manzara, kent sakinlerinin yanı sıra Edirne'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Cihan Demirci Anadolu Ajansı Edirne'de sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ağaçları, çevresindeki tarihi Çeşme yapısıyla birlikte kent manzarasını renklendiriyor.

Edirne'de sonbahar renklerine bürünen Meriç ve Tunca nehri kıyıları, asırlık kavak, söğüt ve çınar ağaçlarının sararan yapraklarıyla görsel bir şölen sunuyor.

Edirne'de sonbahar renklerine bürünen ağaçlar, Meriç Nehri kıyısındaki yansımalarıyla ve Selimiye Camisi'nin siluetiyle kentin doğal ve tarihi güzelliğini gösteriyor.

Sonbahar renklerine bürünen Edirne'de Meriç Nehri kıyısındaki ağaçlar ve nehir boyunca uzanan yapılar, kentin doğal güzelliğini yansıtıyor.

Cihan Demirci Anadolu Ajansı Sonbahar renklerine bürünen Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi kara tren ve Tren Garı'nı ziyaret eden kişiler fotoğraf çekiyor.

Sonbaharda sarı ve turuncu tonlara bürünen Meriç Nehri kıyısındaki tarihi Uzunköprü, Edirne'nin doğal ve tarihi güzelliklerini öne çıkarıyor.

Tarihi Tren Garı da sonbahar renklerinde

Öte yandan Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi Tren Garı ve kara tren de sonbahar renkleriyle bütünleşti.

Sonbahar güzelliklerinin daha fazla hissedildiği bu alan, ziyaretçilere fotoğraflayacakları pek çok nokta sunuyor.

Kentin doğal ve tarihi güzelliklerini kayıt altına almak isteyen doğaseverler ile amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, nehir kenarlarında ve Karaağaç'ta bu atmosferin fotoğrafını çekerek ölümsüzleştiriyor.

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Sonbahar renklerine bürünen Edirne'de tarihi Tren Garı ve yanındaki kara tren, ağaçların sarı ve kızıl tonlarıyla bütünleşti

Cihan Demirci Anadolu Ajansı Sonbahar renklerine bürünen Edirne'de, tarihi Tren Garı ve çevresindeki ağaçlar sarı, turuncu ve kızıl tonlarla görsel bir şölen sunuyor.

Cihan Demirci Anadolu Ajansı Sonbahar renklerine bürünen Edirne'deki tarihi Tren Garı, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Cihan Demirci Anadolu Ajansı Sonbahar renklerine bürünen Edirne'de, nehir kıyısındaki sararmış ağaçlar ve suya yansıyan renkler, kentin doğal güzelliğini ortaya koyuyor.

Cihan Demirci Anadolu Ajansı Sonbahar renklerine bürünen Edirne'de Meriç Nehri üzerindeki tarihi Mehmet Paşa Köprüsü, sarı ve turuncu yapraklı ağaçlarla bütünleşen manzarasıyla dikkat çekiyor.

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