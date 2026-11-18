Edirne'de sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonları, nehir kıyılarındaki ağaçlardan tarihi Tren Garı'na kadar görsel bir şölen sunuyor. Doğaseverler ve fotoğrafçılar bu atmosferi çekerek ölümsüzleştiriyor.
Sonbaharda sarı, turuncu ve kızılın tonlarına bürünen doğasıyla görsel bir şölen sunan Edirne, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de öne çıkıyor.
Doğada yaşanan renk değişimi, kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesiyle en çok nehir kıyılarında ve tarihi mekanlarda kendini gösteriyor.
Bitki örtüsü bir tabloya dönüştü
Park ve bahçelerdeki bitki örtüsü, başta Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresindeki asırlık ağaçlar olmak üzere, sonbaharın tüm tonlarını yansıtan adeta bir tabloya dönüştü.
Nehir yatakları boyunca sıralanan kavak, söğüt ve çınar ağaçlarının sararan yaprakları, su yüzeyindeki yansımalarla birleşerek kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
Tarihi taş köprülerin siluetiyle bütünleşen manzara, kent sakinlerinin yanı sıra Edirne'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
Tarihi Tren Garı da sonbahar renklerinde
Öte yandan Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi Tren Garı ve kara tren de sonbahar renkleriyle bütünleşti.
Sonbahar güzelliklerinin daha fazla hissedildiği bu alan, ziyaretçilere fotoğraflayacakları pek çok nokta sunuyor.
Kentin doğal ve tarihi güzelliklerini kayıt altına almak isteyen doğaseverler ile amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, nehir kenarlarında ve Karaağaç'ta bu atmosferin fotoğrafını çekerek ölümsüzleştiriyor.
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