Milas-Bodrum havalimanı 10 ayda 4 milyon 316 bin yolcuya hizmet verdi.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanında Ekim ayında 397 bin 775 yolcuya hizmet verildi.

Ekim ayında uçak ve yük trafiği

Havalimanında aynı dönemde 3 bin 284 uçak trafiği gerçekleşti. Taşınan yük miktarı ise 4 bin 201 ton oldu.

Ocak-Ekim döneminde 4 milyon 315 bin 889 yolcu

Milas-Bodrum Havalimanından 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde 4 milyon 315 bin 889 yolcuya hizmet verildi. 10 aylık dönemde havalimanında 39 bin 008 uçak trafiği yaşandı, 45 bin 354 ton yük taşındı.

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