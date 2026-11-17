Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanında Ekim ayında 397 bin 775 yolcuya hizmet verildi.
Ekim ayında uçak ve yük trafiği
Havalimanında aynı dönemde 3 bin 284 uçak trafiği gerçekleşti. Taşınan yük miktarı ise 4 bin 201 ton oldu.
Ocak-Ekim döneminde 4 milyon 315 bin 889 yolcu
Milas-Bodrum Havalimanından 2026 yılının Ocak-Ekim döneminde 4 milyon 315 bin 889 yolcuya hizmet verildi. 10 aylık dönemde havalimanında 39 bin 008 uçak trafiği yaşandı, 45 bin 354 ton yük taşındı.
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