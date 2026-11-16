Bitlis ile Siirt sınırına yakın dağlarda yılkı atları zirvelere yöneldi

Bitlis ile Siirt il sınırına yakın dağlık bölgede kış mevsimi öncesinde zirvelere doğru hareket eden yılkı atları, doğaseverlere görsel şölen sundu. Siyah, beyaz, kahverengi ve kırçıllı renkleriyle dikkat çeken, doğal yaşamın güzelliğini bir kez daha gözler önüne seren sürü, doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen ve doğasever Ahmet Çubukçu tarafından görüntülendi.