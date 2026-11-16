Bitlis'in Hizan ilçesinde asırlık taş evlerin bulunduğu Uzuntaş köyü, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor.
Taş ve ahşap yapılardan oluşan evler, mimari dokusunu koruyarak günümüze ulaşmayı başardı. Köy, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.
35 Kişilik grup köyü ziyaret etti
Muş Genç Adımlar Derneği ile Batman Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 35 kişilik grup, Uzuntaş köyüne geldi. Köyde doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, doğa ile iç içe zaman geçirdi.
Yürüyüşün ardından taş evleri gezdiler.
Kulüp başkanı ekiple köye geldiklerini söyledi
Batman Doğa Sporları Kulübü Başkanı İkram Gök, 35 kişilik ekiple Uzuntaş köyüne geldiklerini söyledi. Köydeki taş evlerin mimarisiyle öne çıktığını belirten Gök, ilçenin sonbaharda görülmesi gereken yerlerin başında geldiğini ifade etti.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.