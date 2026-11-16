Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı kentlere 25 Kasım'a kadar satın alınacak biletler için avantajlı gidiş dönüş uçuş kampanyası düzenledi.

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Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kafkaslar'daki bazı kentlere gidiş dönüş uçuşlarda avantajlı fiyatlı bir kampanya düzenledi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kampanya, sınırlı sayıda koltuk için geçerli. Yolcular 25 Kasım'a kadar satın alacakları biletlerle 31 Mayıs 2027'ye kadar avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kentlere göre başlangıç fiyatları

Gidiş dönüş biletler Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara'ya 119 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Sofya'ya 129, Varna'ya 139, Prag'a 149, Kişinev'e ise 159 dolardan başlayan fiyatlar uygulanıyor.

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Tiflis, Budapeşte ve Krakow'a 169, Batum'a 179, Vilnius ve Riga'ya 189, Tallinn'e 199, Bakü ve Erivan'a ise 209 dolardan başlayan fiyatlarla bilet alınabilecek.

Fiyatlar internet sitesinden alınan biletlerde geçerli

Kampanya fiyatları, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet satış ofisleri ve acentelerde ise fiyatlar değişiklik gösterebilecek.

Yolcular kampanyaya ilişkin ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ve 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.