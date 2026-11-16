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Balayı için yurt dışına giden çiftlere Dang Ateşi uyarısı

08:57, 16/11/2026, Pazartesi
IHA
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KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, balayı için Maldivler'e giden ve Dang Ateşi tanısı alan hastalar olduğunu açıkladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nden Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Dang Ateşi'nin özellikle balayı için yurt dışına giden çiftlerde sıkça görüldüğünü belirterek seyahat öncesi tedbir çağrısında bulundu.

Sivrisinek ısırması ile bulaşan ateşli bir hastalık olan Dang Ateşi'nin, özellikle balayı için yurt dışına giden çiftlerde sıkça görüldüğü belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, konuyla ilgili bilgi verdi.

Afrika dönüşü Dang Ateşi tespit edildi

Yılmaz, geçtiğimiz hafta Afrika seyahatinden dönen bir kişide Dang Ateşi kaynaklı viral enfeksiyon tespit edildiğini kaydetti. Batı Nil ensefalitinin Türkiye'nin batı kesimlerinin yanı sıra Yunanistan ve Kuzey Afrika'da da görülebildiğini söyleyen Yılmaz, Dang Ateşi ve Batı Nil ensefalitinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Bu hastalıklar farklı virüs ailelerinden gelse de ateş ve kanamayla seyreden viral enfeksiyonlara neden olabiliyor. Yılmaz'a göre Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) de bu hastalık grubu içerisinde değerlendiriliyor.

Mevsimsel salgınlara ve güncel vakalara da değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ekim, kasım ve aralık aylarında hava değişimiyle birlikte en sık karşılaştığımız virüsler grip virüsleridir. Hâlen COVID-19 vakaları da görülüyor. Şu anda servisimizde bir COVID-19, bir de influenza hastamız var."

Yılmaz, "Batı Nil ensefaliti ve Dang Ateşi aynı virüs ailesinden olmasalar da viral hemorajik ateş olarak adlandırılan, kanamayla seyreden hastalıklara neden olabiliyor." diye konuştu.

Yılmaz: "seyahat öncesi tedbirler büyük önem taşıyor"

Seyahat kaynaklı enfeksiyonlara karşı uyarıda bulunan Yılmaz, bu hastalıkların görüldüğü bölgelere gidecek kişilerin sivrisinek ve diğer hastalık taşıyıcı vektörlere karşı korunması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Korunulabilir hastalıklara karşı vatandaşların aşılanması ve gerekli önlemleri alması gerekiyor. İnfluenza için gerekli aşıların yanı sıra zatürre ve RSV aşılarının da yaptırılması şart. Zona aşısının ise risk faktörü bulunması durumunda yaptırılması önem taşıyor."

Burkina Faso, Nepal, Hindistan veya Endonezya'ya gidecek kişilerin, gittikleri bölgeye özgü enfeksiyon risklerini dikkate alması gerektiğini ifade eden Yılmaz, Endonezya'dan gelen bir hastada Dang Ateşi vakasıyla karşılaştıklarını anlattı. Balayı için Maldivler'e gidip dönen ve Dang Ateşi tanısı alan hastaların da olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik ancak bu vakalar ağır da seyredebilirdi." dedi.

Dang Ateşi nasıl bulaşıyor?

Dang Ateşi, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor ve insandan insana doğrudan, yani temas veya solunum yoluyla geçmiyor. Asya, Afrika, Güney Amerika, Karayipler ve Orta Doğu gibi tropikal ve subtropikal iklimlerde yaygın olan hastalık, Türkiye'de yerleşik olarak bulunmuyor. Yurt dışı seyahati sonrasında ise nadir vakalar olarak rapor ediliyor.

Vakaların büyük bölümü hafif geçiyor. Semptom gösterenlerde 40 dereceye kadar çıkabilen ani ve yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, göz arkası ağrısı, şiddetli kas, kemik ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ciltte döküntü görülüyor. Az sayıdaki hastada ise hastalık, iç kanama, tansiyon düşüklüğü ve organ yetmezliğine yol açabilen dang hemorajik ateşine veya dang şok sendromuna dönüşebiliyor.

Başlıklar :dang ateşigürdal yılmazktü farabi hastanesibatı nil ensefaliti
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Balayı için yurt dışına giden çiftlere Dang Ateşi uyarısı
KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, balayı için Maldivler'e giden ve Dang Ateşi tanısı alan hastalar olduğunu açıkladı.
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