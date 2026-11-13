Bölgeye gelen turistlerin Ormanya'ya ve Kuzuyayla Tabiat Parkı'na ilgi gösterdiklerini belirten Öçbe, "Buranın bir özelliği var. Dünyada belki çok az görülen bir konumdayız. Dört mevsim turizm var. Dağlarıyla, yeşilliğiyle, ovalarıyla, yaylalarıyla, spor aktiviteleriyle dört mevsim turizm var." dedi.





Öçbe, yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi üzerine Kartepe Belediyesi tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen otele değinerek, "Bu dört mevsim turizmin bir ayağı maalesef oteldeki kayak pistlerinin ve otelin kapalı olmasından dolayı sekteye uğramış durumda. İnşallah otelimiz de açılırsa yine dört mevsim turizmi doya doya yapacağız." ifadelerini kullandı.





Derbent ile Kuzuyayla arasında faaliyet gösteren Kartepe teleferiğinin de kendileri için büyük katma değer oluşturduğunu vurgulayan Öçbe, önümüzdeki günlerde kar yağması halinde vatandaşların bölgeye daha da rağbet göstereceğini düşündüklerini kaydetti.





Öçbe, bölgenin geleceğini turizm açısından aydınlık gördüğünü belirterek, "Ziyaretçiler kartopu oynayabilirler, sucuk ekmek yiyebilirler, izinli yerlerde mangal yakabilirler, doğayı gezebilirler. 'Burada dört mevsim turizm var' derken bunu kastettim. Sonbahar geldi. Yapraklar dökülüyor. Kestaneler oldu. Ayrı bir güzellik, ayrı bir tat. Gelip görmek lazım. Anlatmakla bir yere kadar oluyor. Misafirlerimizi bekliyoruz." şeklinde konuştu.