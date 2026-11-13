Zigana Dağı'nda Limni Gölü buz tuttu: Kış manzarası havadan görüntülendi
Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 2 bin 24 metre yükseklikteki Limni Gölü Tabiat Parkı'nda sezonun ilk karıyla hava sıcaklığı yaklaşık eksi 14, 15 dereceye kadar düştü ve göl buz tuttu. Zigana'nın beyaz örtüyle kaplanan, 30 santimetreye yakın kar alan kış manzarası havadan görüntülendi; Gümüşhane ve Trabzon kent merkezlerine 45 dakika mesafedeki bölgeyi bu sezon yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti, günde dört mevsimin yaşandığı coğrafyada kış manzarası oluştu.
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