Kurtların köye inişi
Karabük'ün Eflani ilçesindeki Afşar köyünde sabah saatlerinde çiftliğin yanına inen 3 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ormanlık alandan çıkarak yerleşim yerine yaklaşan kurtlar, yiyecek ararken çiftliğin hemen yakınına kadar geldi.
Çiftlik çevresindeki hareketlilik
Kurtları fark eden 2 köpek havlamaya başladı. Bir süre çiftlik çevresinde dolaşan kurtlar, köpeklerin tepkisi üzerine ormanlık alana doğru uzaklaşarak kayboldu.
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