Hurafeden uzak durun!

İnsanın geleceği bilme ve bilinmeyeni kontrol etme arzusu, onu tarih boyunca fal, kehanet, büyü ve uğursuzluk gibi bâtıl inanışlara yöneltti. İslâm ise insanı bu korku ve beklentilerden kurtararak gaybın yalnızca Allah’ın bilgisi dâhilinde olduğu inancını yerleştirdi.