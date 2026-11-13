Eritme peynire kaşar tulum çeçil ve dil ismini vermek mazide kalıyor: 3 milimetre büyüklüğünde ambalaja yazılacak

Düzenlemeye göre kaşar, tulum, çeçil, dil ve örgü peyniri gibi geleneksel peynir çeşitlerinin isimlerini çağrıştıracak şekilde eritme peyniri üretilemeyecek ve satışa sunulamayacak. Ayrıca ’tost peyniri’ veya ’kahvaltı peyniri’ gibi ifadeler yerine ürünün eritme peyniri olduğu etikette en az 3 milimetre büyüklüğünde yazıyla belirtilecek. Eritme peynirlerinin dökme olarak satışı da kaldırıldı.

ÇEŞNİLİ PEYNİRLERDE BAHARAT ORANI SINIRLANDIRILDI

Peynirlerin içeriğine ilişkin düzenlemeler kapsamında fıstık ve fındık ezmesi, ay çekirdeği ve mısır gibi bazı ürünler çeşni olarak kullanılamayacak. Çeşnili taze peynirlerde çeşni oranı yüzde 15, diğer peynir çeşitlerinde ise yüzde 6 ile sınırlandırıldı. Bitkisel yağ kullanımının tespitini kolaylaştırmak amacıyla Beta-Sitosterol kriteri de mevzuata eklendi.

TUZ ORANLARI DA DEĞİŞTİ

Düzenlemeyle geleneksel peynir çeşitlerinin özelliklerinin korunmasına yönelik tuz oranlarında da değişikliğe gidildi. Olgunlaştırılmış beyaz peynirde tuz oranı yüzde 7,5’e, olgunlaştırılmış kaşarda ise yüzde 5’e çıkarıldı. Ayrıca ’çökelek’ ve ’taze peynir’ tanımları da mevzuata dahil edildi.

Reklam Reklam

Ekonomi

Tavuk eti üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 5,2 arttı

Ekonomi

Peynirde yanıltıcı etiketlere sınırlama: Tost ve eritme peynirlerinde kurallar değişti

Ekonomi

Peynir üretiminde yeni dönem: Tamamen yasaklandı etiketlerde artık o ifadeler kullanılmayacak

Gündem

Antalya’nın yöresel lezzetleri 88 lezzet noktasında buluştu